Zencefille aşka gel!

Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için kullanılan zencefilin afrodizyak etkisi bilimsel olarak kanıtlandı. Vücudun östrojen hormonunu uyaran zencefil özellikle erkeklerde cinsel gücü arttırmaya yardımcı olur. Kadınlarda da cinsel soğukluğu gideren zencefil sayesinde beden ve zihinsel çalışma gücünüzü arttırabilirsiniz. Antep fıstığı, soya fasulyesi, çam fıstığı, zerdeçal ve bal ile tüketildiğinde daha çok enerji verir. B, C ve E vitaminleri ile mineraller içeren zencefil sindirim sistemi sorunlarının giderilmesini sağlar. Özellikle mide ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldıran zencefil gebelik döneminde görülen bulantılara karşı da iyi gelir.