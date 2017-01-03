Vücuduna kulak ver kanseri yere ser

Dünyada meme kanserinden sonra ikinci, ülkemizde de sekizinci kanser türü olan rahim ağzı kanseri erken dönemde çok az belirti veriyor. Bunlar ilişkiden sonra kanama, bol kanlı akıntı ve adet dışı kanama şeklinde olabiliyor. İleri aşamalarda ise yoğunlaşmış akıntı, kasık ağrısı, bacağa vuran zonklayıcı ağrı ve kanlı idrar yapma gibi belirtiler görülüyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Köse, kadın genital kanserlerinin en sık görülenlerini rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserinin oluşturduğunu belirtti ve uyarılarda bulundu. Köse, nedeni en iyi bilinen kadın kanserinin rahim ağzı kanseri olduğunu belirtirken "HPV denilen bir virüs temel sebebidir. Ancak her HPV iltihabı geçiren kadın kanser olmaz. Çok çocuk doğurma, sigara içimi, uzun süreli steroid hormonu kullanımı, eşlik eden bazı kadın genital yolları iltihapları ve bazı genetik nedenler ilave etkenler olarak sayılabilir" dedi. Kadınların yüzde 80'inin hayatlarının herhangi bir döneminde HPV ile karşılaştığını ve iltihap geçirdiklerini buna karşın sadece yüzde 1 ila 3'ünün kanserle sonuçlandığını kaydeden Prof. Dr. Faruk Köse şunları söyledi: Buna karşın rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Düzenli kontrollerle kanser olmadan kanser öncesi değişiklikler tespit edilip tedavi edilirse hastalık gelişmez. fHPV aşıları ve smear taraması en etkin korunma yöntemleridir. Aşılar en sık kansere neden olan, içerisinde bulundurdukları tiplere karşı yüzde 100 korur. Ancak aşının içerisinde bulunmayan tiplerle halen kanser gelişebileceğinden HPV ve smear taraması devam etmelidir.



EN İYİ İLAÇ EMZİRMEK

Her yıl 100 bin kadından 7'sinin kapısını çalan yumurtalık kanseri, erken dönemde belirti vermiyor. İleri aşamasında karında şişlik ve ele gelen kitle ile yayıldığı organlara göre; kabızlık, sık idrara çıkma, nefes darlığı yapabiliyor. Prof. Dr. Faruk Köse "Özellikle erken adet görüp geç menopoza giren, çocuk sahibi olmayan ileri yaştaki kadınlar risk altında. Birden fazla çocuk sahibi olma, çocuk emzirme, doğum kontrol hapı kullanılması önemli ölçüde riski azaltıyor" diye konuştu.