Vücuduna kulak ver kanseri yere ser

Dünyada meme kanserinden sonra ikinci, ülkemizde de sekizinci kanser türü olan rahim ağzı kanseri erken dönemde çok az belirti veriyor. Bunlar ilişkiden sonra kanama, bol kanlı akıntı ve adet dışı kanama şeklinde olabiliyor. İleri aşamalarda ise yoğunlaşmış akıntı, kasık ağrısı, bacağa vuran zonklayıcı ağrı ve kanlı idrar yapma gibi belirtiler görülüyor. Acıbadem ÜniversitesiAtakent Hastanesi KadınHastalıkları ve DoğumUzmanı Prof. Dr.Faruk Köse, kadın genital kanserlerinin en sık görülenlerini rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserinin oluşturduğunu belirtti ve uyarılarda bulundu. Köse,nedeni en iyi bilinen kadınkanserinin rahim ağzı kanseriolduğunu belirtirken "HPVdenilen bir virüs temelsebebidir. Ancak her HPViltihabı geçiren kadın kanserolmaz. Çok çocuk doğurma,sigara içimi, uzun sürelisteroid hormonu kullanımı,eşlik eden bazı kadın genitalyolları iltihapları ve bazıgenetik nedenler ilaveetkenler olarak sayılabilir" dedi. Kadınların yüzde 80'inin hayatlarının herhangi bir döneminde HPV ile karşılaştığını ve iltihap geçirdiklerini buna karşın sadece yüzde 1 ila 3'ünün kanserle sonuçlandığını kaydeden Prof. Dr. Faruk Köse şunları söyledi: Buna karşın rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Düzenli kontrollerle kanser olmadan kanser öncesi değişiklikler tespit edilip tedavi edilirse hastalık gelişmez. fHPV aşıları ve smear taraması en etkin korunma yöntemleridir. Aşılar en sık kansere neden olan, içerisinde bulundurdukları tiplere karşı yüzde 100 korur. Ancak aşının içerisinde bulunmayan tiplerle halen kanser gelişebileceğinden HPV ve smear taraması devam etmelidir.
EN İYİ İLAÇ EMZİRMEK
Her yıl 100 bin kadından 7'sinin kapısını çalan yumurtalık kanseri, erken dönemde belirti vermiyor. İleri aşamasında karında şişlik ve ele gelen kitle ile yayıldığı organlara göre; kabızlık, sık idrara çıkma, nefes darlığı yapabiliyor. Prof. Dr. Faruk Köse "Özellikle erken adet görüp geç menopoza giren, çocuk sahibi olmayan ileri yaştaki kadınlar risk altında. Birden fazla çocuk sahibi olma, çocuk emzirme, doğum kontrol hapı kullanılması önemli ölçüde riski azaltıyor" diye konuştu.
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