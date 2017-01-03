Müthiş dönüşüm!

Aydın'da yaşayan Cansen Cengiz (34), azmiyle kilolarından kurtuldu. Çocuk yıllarından bu yana kilolu olan iki çocuk annesi Cengiz, 14 ay önce çıktığı tartıda kilosunu 106 gördü. Kilolarından kurtulmanın yolunu aradı. Ardından diyet programı alarak spora başladı. Diyet programı ve yaptığı spor sayesinde Cengiz, her ay düzenli olarak kilo verdi. 14 ayda 68 kiloya indi. Yeni görüntüsüyle herkesi şaşkına çeviren Cengiz, "Çocuk yıllarımdan bu yana düzenli kilo alarak obezite oldum. Aşırı kilolarımdan dolayı istediğim kıyafetleri giyemiyordum. Spor yaptım ve günde 3 litre su tükettim, bol bol yürüyüş yaptım. 14 ayda 38 kilo verdim. Azmettim, sabrettim ve kilolarımla inatlaştım. Bu azmim sayesinde kilolarımdan kurtuldum. Kilo veremiyorum, ameliyat olayım diye bir şey yok. Azim ve istekle aşılamayacak hiçbir yol yok" dedi.



MEHMET KAVAS