İstanbul ve Ankara'da kar alarmı

Meteoroloji'nin yaptığı beş günlük değerlendirmeye göre, İstanbul ve Ankara'ya yılın ilk karı bu hafta yağacak. Perşembe gününden itibaren ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı olarak görülecek.



KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İŞTE İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA DURUMU!

Cuma gününden itibaren ise İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken Marmara genelinde kar yağışı başlayacak. Cumartesi günü de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bölümü pazar günü de devam edecek olan kar yağışının etkisi altına girecek.