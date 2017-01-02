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Suyunu çıkarın!

Sindirim sistemini çalıştıran greyfurt aynı zamanda cinsel gücü artırıyor. Özellikle suyunun içilmesi öneriliyor

Suyunu çıkarın!
Vitamin deposu greyfurt, cinsel sıkıntısı olanların da imdadına yetişiyor. Cinsel gücü artıran greyfurtun özellikle suyunun aç karnına içilmesi öneriliyor. Ancak içindeki maddelerin ilaç ile etkileşime geçip vücuda zarar verebileceğini söyleyen uzmanlar, "Kolesterol, yüksek tansiyon, kalp, mide ve antidepresan ilaçları kullananlar ile sara hastaları ve iktidarsızlığa karşı ilaç içenler doktorundan onay almalı" diyor. Uzmanlar, herhangi bir sağlık sorunu olmayanlar için bu güzel meyvenin yararlarını şöyle anlatıyor:

METABOLİZMAYI ÇALIŞTIRIYOR
Sindirim sistemini çalıştırır, kabızlığı önler.
Ağız kanserlerinin oluşumunu engeller.
Metabolizmayı hızlandırır kilo verdirir.
Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.
Dişeti kanamalarını durdurur.
Astım hastalığı için faydalıdır. Çocuklarda öksürük ve burun tıkanıklığını giderir.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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