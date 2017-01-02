Fazla kilo kalpten 30 yıl çalıyor

SAKIN ŞİŞMANLAMAYIN:
İnsanların iki türlü yaşı vardır; biri takvim, diğeri de damar yaşıdır. Yeni doğmuş bebeğin hem takvim hem de damar yaşı sıfırdır. Yanlış alışkanlıklar önce kalp-damarları yaşlandırır. İnsanların 1 yaşından itibaren kalp -damar yaşı hızla büyümeye, fiziksel yaşın önüne geçmeye başlar. Sigara kalp-damar yaşını 15, sınav stresi 5, obezite ise 30 yıl ilerletmektedir. 7-8 yaşlarında obez bir çocuğun damar yaşı ise en az 28'dir.
SİGARAYI BIRAKIN:
Akciğerleri olumsuz etkileyerek koroner kalp hastalıklarını hızlandıran sigara, özellikle kalp ameliyatları sonrası kullanımı sürerse ciddi sorunlara yol açar. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla tahribat yaratan sigara, erken menopoza neden olmaktadır. Menopoz dönemindeki kadınların ve diyabetik hastaların sigara içmesi kalp hastalıklarına davetiye çıkarır.
HAREKETE GEÇİN:
Hareketsiz yaşam kalp sağlığı başta olmak üzere tüm vücut sağlığını olumsuz etkiler. Durağan bir yaşantınız varsa, yeni yılda hareketli bir yaşam tarzı benimseyebilirsiniz. Bunun için; asansör yerine merdiven kullanabilirsiniz. Toplu taşıma araçları kullanıyorsanız bir durak önce inip yürüyebilirsiniz. Ev-iş yeri mesafeniz yakınsa yürümeyi tercih edebilirsiniz. Haftada en az üç kez bir saat veya 45 dakika yürüyüş yapabilirsiniz.
BEL ÖLÇÜSÜ ÖNEMLİ:
Yağların karın çevresinde toplanması, özellikle kalp-damar hastalığı riskini artırmaktadır. Karın çevresi erkeklerde 94 cm, kadınlarda 80 cm ise kesinlikle kilo alınmamalıdır. Karın çevresi erkelerde 102 cm, kadınlarda da 88 cm'den fazlaysa kilo vermeleri şarttır. Vücut kitle endeksinin 30'un altında olması önemlidir. Bunun için öğün aralarında atıştırmalara ve hızlı yemek yemeye son verilmelidir. Kilo vermek; tansiyonu, şekeri, kolesterolü ve erken ölüm riskini azaltır. İnişli çıkışlı kilo alıp vermeler kalp açısından tehlikelidir.
RENKLİ BESLENİN :
Beslenmede sadece sebze ağırlıklı ya da protein ağırlık beslenmek doğru değildir. Sebze-meyve tüketimine dayalı, çeşitliliği olan beslenme programı benimsenmelidir. Gün aşırı bir yumurta tüketilmelidir. Ayda birkaç kez sakıncalı olarak adlandırılan yiyecekler tadılarak yani retoks yapılarak biyo-denge korunabilir. Yemekler tüketilirken kalori hesabı yapılarak ölçülü olunmalı, bünye tipine göre olmak üzere ortalama günlük 2500 kalori aşılmamalıdır.
KONTROLLERİ YAPTIRIN :
Kalp sağlığınızı kontrol ettirin. Eko ile kalp kapaklarının durumunu öğrenebilir, ayrıca kalbinizi görebilirsiniz. Efor testi ile kalbin koroner damarları kontrol edilebilir. Bu süreçte, kan yağları ve şekerin incelenmesinde de fayda var. Menopoza giren kadınlarda koroner kalp hastalıkları hızlı ilerlediği için kardiyak kontroller ihmal edilmemeli.
SPORA DİKKAT :
"Kalbe iyi geliyor" diyerek aşırı tempolu sporlar yapmak, tehlikelidir. Özellikle hiç spor yapmamış veya yıllar önce yapmış bir kişinin 40 yaş sonrası ağır spora başlaması felaket olabilir. 30 yaş sonrası yoğun efor içeren spora başlanacaksa gizli kalp riskine karşı kapsamlı bir kontrolden geçilmelidir. Yarışma içerikli sporlar yerine düzenli egzersiz, yürüyüş, yüzme gibi sporlar yapılması kalp hastalıkları ve kalp krizi riskine karşı koruyucudur.
GERİLİMDEN UZAK DURUN:
Üzücü olaylardan mümkün olduğu kadar sıyrılmanız kalbinizdeki yükü hafifletecektir. Sürekli kendi içinizde bir gerilim halindeyseniz iç dünyanızla barışın. Meditasyon-derin gevşeme yöntemlerini öğrenmek için uzmandan yardım alabilirsiniz.
İŞİNİZE DAHA SIKI SARILIN:
Sevilen bir işi yapmak, işyerinde huzurlu, mutlu olmak ruh-beden sağlığının bütünlüğü açısından önemli. Kontrolsüz hırs ve rekabet kalbe zarar verir. Gençlere yüklenen aşırı sorumluluk ve beklentinin yüksek olması kalp krizi riskini artırmaktadır.
AŞIK OLUN:
Aşık olmak kalbe iyi gelen endorfin hormonu ve phenylethylamine yani çikolatada bulunan kimyasalın salgılanmasını sağlar. Her ikisi de keyif ve mutluluk verir. Sevgi dolu bir yaşam kalp sağlığı için çok gereklidir.
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