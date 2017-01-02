Çinko eksikliği bozuyor gözleri

Bağışıklık sistemini güçlendiren çinko mineralinin eksikliği beraberindebirçok hastalık getiriyor.Uzman diyetisyen PınarKural Enç, çinkonun hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. "Eğer besinlerle yeteri miktarda çinko alınmazsa pek çok sorun ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminiz zayıflar, enfeksiyonlara karşı direnciniz azalır" diyen Pınar Kural Enç, "Sağlıklı bir gebelikve doğum için deyeterli miktardaçinko alınmasızorunludur" şeklinde konuşuyor. Çinko eksikliğinde saçların dahakolay kırıldığını, tat duyusununbozulduğunu, gençlerin seksüelgelişmelerinde sıkıntı yaşandığını anlatan Pınar Kural Enç, şöyle devam ediyor:
ANTİOKSİDAN ETKİ
"Çinko; hücrelerimizi serbest radikal hasarından koruyabilen, antioksidan etkili bir mineraldir. Yaraların iyileşmesi,görme duyusunungüçlenmesi diyabethastalığı, böbrek hastaları,çinko eksikliği tehlikesiylekarşı karşıyadırlar. Kırmızı et,karaciğer, yumurta, deniz ürünleri,fasulye, bezelye ve fındık bolmiktarda çinko içerir. Bu gıdaları düzenli olarak tüketmek gereklidir."
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