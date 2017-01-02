Çinko eksikliği bozuyor gözleri

Bağışıklık sistemini güçlendiren çinko mineralinin eksikliği beraberinde birçok hastalık getiriyor. Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, çinkonun hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. "Eğer besinlerle yeteri miktarda çinko alınmazsa pek çok sorun ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminiz zayıflar, enfeksiyonlara karşı direnciniz azalır" diyen Pınar Kural Enç, "Sağlıklı bir gebelik ve doğum için de yeterli miktarda çinko alınması zorunludur" şeklinde konuşuyor. Çinko eksikliğinde saçların daha kolay kırıldığını, tat duyusunun bozulduğunu, gençlerin seksüel gelişmelerinde sıkıntı yaşandığını anlatan Pınar Kural Enç, şöyle devam ediyor:



ANTİOKSİDAN ETKİ

"Çinko; hücrelerimizi serbest radikal hasarından koruyabilen, antioksidan etkili bir mineraldir. Yaraların iyileşmesi, görme duyusunun güçlenmesi diyabet hastalığı, böbrek hastaları, çinko eksikliği tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Kırmızı et, karaciğer, yumurta, deniz ürünleri, fasulye, bezelye ve fındık bol miktarda çinko içerir. Bu gıdaları düzenli olarak tüketmek gereklidir."