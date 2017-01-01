Nar tanesi seviyor bir tanesi

Üretkenlik ve hayatın sembolü olan narın sağlığımıza faydaları saymakla bitmiyor. Adeta bir ilaç, hatta antibiyotik olan nar, özellikle bağışıklık sisteminigüçlendirerek pek çokhastalıktan koruyor. İçerdiği bazı maddelerle kolesterol ve şekeri dedengeleyen nar, kalp sağlığını koruduğu gibi, kanser hücrelerinin degelişmesini engelliyor. Cinsel gücünüzü artıracak bu meyvenin faydalarından bazıları şöyle: * Yüksek tansiyonudüşürür.
* Kalbi korur, düzenli çalışmasına destek olur. * Enfeksiyonlarakarşı vücut direncinikorur ve artırır.
* Enerji verir, yorgunluğu giderir. * İdrar söktürücüetkisiyle vücuttan toksinatımını sağlar.
* Bağışıklık sistemini güçlendirir hastalıklara karşı korur. * Kolesterol ve kanşekerimizi regüle ederartmasını engeller.
* Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır. * İyi bakterilerinbağırsaklarda artmasınısağlar.
* İshali önler, tedavide destek sağlar. * Cildi güzelleştirir.
* Böbrek iltihaplarının giderilmesinde etkilidir. * Nar suyu dişetiiltihaplarını giderir.
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