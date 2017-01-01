Nar tanesi seviyor bir tanesi

Üretkenlik ve hayatın sembolü olan narın sağlığımıza faydaları saymakla bitmiyor. Adeta bir ilaç, hatta antibiyotik olan nar, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek pek çok hastalıktan koruyor. İçerdiği bazı maddelerle kolesterol ve şekeri de dengeleyen nar, kalp sağlığını koruduğu gibi, kanser hücrelerinin de gelişmesini engelliyor. Cinsel gücünüzü artıracak bu meyvenin faydalarından bazıları şöyle:

* Yüksek tansiyonu düşürür.

* Kalbi korur, düzenli çalışmasına destek olur.

* Enfeksiyonlara karşı vücut direncini korur ve artırır.

* Enerji verir, yorgunluğu giderir.

* İdrar söktürücü etkisiyle vücuttan toksin atımını sağlar.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir hastalıklara karşı korur.

* Kolesterol ve kan şekerimizi regüle eder artmasını engeller.

* Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır.

* İyi bakterilerin bağırsaklarda artmasını sağlar.

* İshali önler, tedavide destek sağlar.

* Cildi güzelleştirir.

* Böbrek iltihaplarının giderilmesinde etkilidir.

* Nar suyu dişeti iltihaplarını giderir.