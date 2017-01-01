Maydanoz-tere halsizliğe yenilme

ERKEN KALKIN:
Her ne kadar dün akşam geç yatsanız da, bugünü uyuyarak geçirmeyin. Yeni güne daha iyi adapte olabilmek için 8 saatten fazla uyumamak önemli. Aksi halde düzensiz uykudan etkilenen kortizol hormonunun salınımı artar, kan şekeri seviyeleriniz yükselir ve bu da yağ depolanmasına neden olur.
KALKINCA ILIK SU İÇİN:
Sabah kalktığınızda ilk işiniz büyük bir bardak ılık su içmek olmalı. Sindirimi kolaylaştırmak ve hazımsızlığı gidermek için günde en az 2 buçuk litre su içmeye özen gösterin.
KAHVALTINIZ BOL YEŞİLLİKLİ OLSUN:
Uyandıktan sonra en geç 1 buçuk saat içinde kahvaltı yapın. Metabolizmanın kendini toparlaması için, şarküteri ürünleri ve börek, poğaça, simit gibi hamur işlerinin yer aldığı ağır bir kahvaltıdan uzak durmak şart. Yoğurt, meyve ve müsli ile hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz ancak mutlaka kahvaltınızda bol miktarda maydanoz, tere, roka, dereotu, nane gibi yeşilliklere yer verin.
KIZARTMADAN UZAK DURUN:
Bugün tembellik yapmak, günü fast-food yemeklerle, aburcubur atıştırmalıklarla geçiştirmek isteyebilirsiniz. Ama bu halsizlik, mide ve baş ağrınızı artırır. Yeni yılı fırsat bilerek beslenme alışkanlıklarını değiştirebilirsiniz. Özellikle yağda kızartılan gıdaları tüketmeyin. Katkı maddeli, yağlı, tuzlu, şekerli besinlerden uzak durun. Et, tavuk ve balığı ızgara, fırında veya haşlama olarak tüketin.
SEBZE-MEYVE ÖDEM ATTIRIR:
Sebze ve meyveler içerdikleri potasyum sayesinde ödem atmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca içerdikleri yüksek lif sayesinde sindirim sistemini olumlu yönde destekliyor. Öğle ve akşam öğünlerinizde mevsim sebzelerinden oluşan bir çorbaya veya sebze yemeğine yer verebilirsiniz. Öğünlerin yanında salata tüketmek önemli.
TAM TAHILLI BESLENİN:
Basit karbonhidrat alımınızı azaltın. Özellikle beyaz un ve beyaz şeker ile yapılan börek, simit, poğaça gibi gıdalar yerine tam tahıllı gıdalar veya kuru baklagilleri öğünlerinizde tercih edin.
YATMAYIN HAREKET EDİN
Yılbaşı akşamı sofralarda uzun saatler oturulunca; geç saatlere kadar tüketilen gıdalar yüksek kalori alımına neden oluyor. Bu nedenle bugün dengeyi sağlayabilmek için 45 dakika yürüyüş veya 25 dakika bisiklet gibi orta şiddette aktiviteler yapabilirsiniz. Özellikle aktivite için park, deniz kenarı veya yüksek oksijen içeren alanları tercih etmenizde fayda var.
KENDİNİZİ AÇ BIRAKM AYIN!
"Akşam zaten çok yedim, bugün yemesem de olur" düşüncesiyle bugün kendinizi sakın aç bırakmayın. Ana öğünleri atlamadan, süt ürünlerini veya mevsim meyvelerini de ekleyeceğiniz ufak ara öğünler ile bugün metabolizmanızı mutlaka canlandırmalısınız. Kendinizi uzun süre aç bırakırsanız kan şekeriniz dalgalanır ve daha çok tatlıya yönelirsiniz. Ayrıca açlığın yorgunluk, halsizlik, baş ağrısına neden olduğunu da unutmayın.
ÇAYI KAHVEYİ BIRAK BİTKİ ÇAYLARINA BAK!
Midenizi rahatlatmak ve ödem atmak için aşırıya kaçmamak şartıyla bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Siyah çay veya kahve tüketmek yerine gerek kahvaltınızda gerekse gün içerisinde zencefil, nane, papatya, rezene gibi bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.
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