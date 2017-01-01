Kadın kalbi hızlı atıyor

Sağlıklı bir kalp dakikada50-100 arası atıyor. Ancakbu rakam rakam günün saatineve vücudun o anki ihtiyaçlarınagöre değişebiliyor. AnadoluSağlık Merkezi KardiyolojiUzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen,istirahat halindeyken 90'ın üzerineçıkan kalp atış sayısının birtaşikardiyi işaret ettiğini belirtiyor.Taşikardinin en çok kadınlardagörüldüğünü söyleyen Prof. Dr.Ökmen, "Bunun sebebi kansızlıkve tiroit sorunlarının kadınlardadaha sık görülmesidir. Bu ikineden kalbi daha çok çalıştırıpadeta taşikardiyi çağırıyor"diyor. Taşikardilerin çoğununbasit düzeyde olduğunu vehayati bir tehlike yaratmadığınıifade eden Prof. Dr. Ökmen,şöyle konuşuyor: "Altta yatan birkalp hastalığı olmadığı sürecearitmi tarzındaki taşikardilerde hayati risk taşımaz,çoğu masumdur. Basitritim düzenleyici ilaçlarlatedavi edilebilir. Eğertaşikardi yaşam tarzıylailgiliyse (sigara, çay-kahve,stres, ağır egzersizler,hareketsizlik, fazlakilo) bunların ortadankaldırılması da gerekir."
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