Kadın kalbi hızlı atıyor

Sağlıklı bir kalp dakikada 50-100 arası atıyor. Ancak bu rakam rakam günün saatine ve vücudun o anki ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, istirahat halindeyken 90'ın üzerine çıkan kalp atış sayısının bir taşikardiyi işaret ettiğini belirtiyor. Taşikardinin en çok kadınlarda görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Ökmen, "Bunun sebebi kansızlık ve tiroit sorunlarının kadınlarda daha sık görülmesidir. Bu iki neden kalbi daha çok çalıştırıp adeta taşikardiyi çağırıyor" diyor. Taşikardilerin çoğunun basit düzeyde olduğunu ve hayati bir tehlike yaratmadığını ifade eden Prof. Dr. Ökmen, şöyle konuşuyor: "Altta yatan bir kalp hastalığı olmadığı sürece aritmi tarzındaki taşikardiler de hayati risk taşımaz, çoğu masumdur. Basit ritim düzenleyici ilaçlarla tedavi edilebilir. Eğer taşikardi yaşam tarzıyla ilgiliyse (sigara, çay-kahve, stres, ağır egzersizler, hareketsizlik, fazla kilo) bunların ortadan kaldırılması da gerekir."