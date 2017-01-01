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‘Hamur işleri kilo aldırmaz’

‘Hamur işleri kilo aldırmaz’
Diyetlerin saçma olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, ezber bozacak açıklamalar yaptı. İştahı kapatmanın değil açmanın kilo verdirdiğini, lerin insan vücuduna yapılan en büyük ihanet olduğunu belirten Dr. Özgönül, şunları kaydetti: "Bizi şişmanlatan yemek değil, sindirememek. Bütün diyetler terk edilmelidir. İştahınızın açık olması iyi bir şey, sakın onu kapatmayın. Her şeyden doyana kadar ama sindirebildiklerinizi yiyin. Zayıflama ilaçlarından uzak durun. Mide operasyonları çok riskli ve sakıncalı. Kepek ekmek aldatmacadır, sindirimi çok zordur. Kızartma ve hamur işleri kilo aldırmaz. Tatlı da yiyin ama ölçülü. Ara öğün lafı aldatmacadır. Normali 3 öğündür. Acıkmadan yemeyin, doyana kadar yiyin. Büyük tuvalete çok giden sevinmesin, üzülsün. Çünkü yediklerini sindirmeden atıyor."
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