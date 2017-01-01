‘Hamur işleri kilo aldırmaz’

Diyetlerin saçma olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül,ezber bozacak açıklamalaryaptı. İştahı kapatmanın değil açmanın kilo verdirdiğini, diyetlerin insan vücuduna yapılan en büyük ihanet olduğunu belirten Dr. Özgönül, şunları kaydetti: "Bizi şişmanlatanyemek değil, sindirememek. Bütün diyetler terk edilmelidir. İştahınızınaçık olması iyi birşey, sakın onu kapatmayın. Her şeyden doyana kadar ama sindirebildiklerinizi yiyin. Zayıflama ilaçlarından uzak durun. Mide operasyonlarıçok riskli ve sakıncalı. Kepek ekmek aldatmacadır, sindirimi çok zordur. Kızartma vehamur işleri kilo aldırmaz.Tatlı da yiyin ama ölçülü. Ara öğün lafı aldatmacadır. Normali 3 öğündür. Acıkmadan yemeyin,doyana kadar yiyin. Büyük tuvalete çok giden sevinmesin, üzülsün. Çünkü yediklerini sindirmeden atıyor."
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