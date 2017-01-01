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Bir nefesten kanser teşhisi

Bir nefesten kanser teşhisi
Bilim adamları, solunum testiyle 8 kanser çeşidi dahil 17 hastalığı teşhis edebilen cihaz üretmeyi başardı. 5 ülkeden nanoteknoloji uzmanları tarafından üretilen "Na-nose" adındaki cihaz, nefes testiyle 17 farklı hastalığı tanımlayabilen ilk buluş. Na-nose cihazı, yapay zeka tarafından kontrol edilen içerisindeki partiküller vasıtasıyla insan nefesini inceleyerek her hastalığa özgü kimyasal yapıları ayırt edebiliyor; Parkinson, MS ve Crohn gibi hastalıkları da belirliyor.
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