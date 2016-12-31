Yemeği abartma şekeri zıplatma

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Özellikle kronik hastalığı olanların bu gece diyetlerini bozmamaları konusunda uyaran Dr. Tuba Kayan Tapan, "Sürekli diyet yaparak beslenmesine dikkat edenler, bu geceyi fırsat bilip kaçamak yapabilirler. Ancak bu kaçamakların sonunun hastanelik edebileceği unutulmamalı" şeklinde konuşuyor. Dr. Tapan, yeni yıla sağlıklı ve mutlu girmek isteyenler için bugüne özel beslenme önerilerinde bulunuyor...
BAŞLANGIÇLAR
Yılbaşı yemeği öncesi tüketeceğiniz başlangıç tabağı, kuruyemiş (ceviz, badem, fındık), kuru meyve, zeytinyağlı sebze yemekleri, salata ve yoğurtlu mezeler (mayonez kullanmayın) olmalıdır.
Ana yemek bir yılbaşı klasiği olan fırında hindi ve kestaneli pilav ise; yanında diğer karbonhidrat çeşitleri olan, patates püresi, makarna veya ekmek tüketilmemelidir.
Yemek sonrası tatlı ile devam etmek yerine meyve veya meyve tatlıları tercihi kalori alımını azaltacaktır. Örneğin meyve tabağı ya da kabak-ayva tatlıları gece boyunca kalori alımını dengeleyecektir.
Gece boyunca atıştırmalıklar, cips, kuruyemiş, kanepe, kuru pasta gibi besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Küçük ama kalorisi yüksek olan bu besinler vücutta ödem artışına yol açarak rahatsızlık verecektir.
MESAFELİ YAKLAŞIN
Şeker, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi kronik hastalıkları olanların tuz ve karbonhidratlı gıdalara mesafeli yaklaşması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi yılbaşı yemeğinde de salata gibi lifli gıda alımına özen göstermek şart. Özellikle hipertansif diyabetikler, etin yanında salata ve yoğurtlu mezeleri tercih etmelidir.
Tuzlu kuruyemişlerin miktarı çok önemli. Tansiyon hastaları bu kuruyemişlerden az tüketmeli.
Mide sağlığı için kızarmış yiyeceklerden uzak durmak gerekir.
BİTKİ ÇAYLARIYLA YENİLENİN
Vücuttan fazla suyu atabilmek için maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü, avakado yaprağı gibi 80 santigrat suyla demleme usulü yapılan çayları tercih edin. Öte yandan alkol alacaksanız bunun vücutta yağ olarak depolanmaması için fiziksel aktivitenizi artırın.
GÜNE HAFİF BAŞLAYIN
Yılbaşı sofrasının zenginliği ve yenilecek gıdaların çokluğu düşünüldüğünde; bugün hafif gıdalarla beslenmek yerinde olacaktır. Kahvaltıda sütlü yulaf ezmesi, aralarda bol su tüketilebilir. Öğle yemeğinde ise akşam et yenilecekse salata, çorba ve yoğurt tercih edilebilir.
DOĞRU TERCİHLER YAPIN
* Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pilav-makarna yerine de bulgur, karabuğday veya kinoayı tercih edin.
* Meyve olarak da ananas, greyfurt gibi lif içeriği yüksek, ödem atıcı meyvelerden 1 porsiyon tüketin.
* Vücut dengesini korumak adına antioksidan sebzeleri tercih edin. Likopen içeren domates, kükürtlü bileşikleri içeren lahana, pırasa gibi sebzelerden yapılmış çorbalar vücuttaki ödemin atılmasını hızlandırırken aynı zamanda karaciğeri koruyucu etki gösterir.
* C ve E vitamininden zengin roka, tere, maydanoz gibi yeşillikler yiyin. Bu yeşillikle yapılan salatanın içine haşlanmış enginar veya kereviz de konulabilir. Özellikle enginar karaciğer enzimlerini düşürücü etkiye sahiptir.
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