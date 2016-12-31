Ses kısıklığı tiroit habercisi

Vücuda enerji depolayan tiroit bezleri, aynı zamanda sağlıklı bir beden için gerekli hormonları üretiyor. Hormonların yapımındaki bozukluk tiroit hastalıklarına yol açarak, başta ses kısıklığı olmak üzere; halsizlik, saç dökülmesi, kilo alma-verme gibi şikayetlerle kendini gösterebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Erol Bolu, ilerleyen tiroit hastalığının ellerde titreme ve terleme gibi rahatsızlıklara da yol açtığını belirterek tedavide geç kalınmamasını öneriyor.