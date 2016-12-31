Kısa uyku kısa ömür

Herkesin uyku süresi ve kalitesi farklı oluyor. Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Turan Atay, "Uyku süresi ve kalitesi, insan ömrü ve hayati tehlikesi olan hastalıklar açısından önemli. 5-6 saatten kısa uyuyanların birkaç yıl daha az yaşadığını ya da gece vardiyasında çalışmanın kalp hastalıklarına yakalanma riskini üç misli arttığını gösteren çalışmalar mevcut" diyor. Doç. Dr. Atay, uykusuzluğun, gribe davetiye çıkardığını, vücudun enfeksiyona karşı mücadelede yetersiz kalmasına neden olduğunu belirtiyor.