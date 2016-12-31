Kısa uyku kısa ömür

Herkesin uyku süresi ve kalitesi farklı oluyor. MedicanaHastanesi NörolojiUzmanı Doç. Dr. TuranAtay, "Uyku süresi ve kalitesi, insan ömrü ve hayati tehlikesi olan hastalıklar açısından önemli. 5-6 saatten kısauyuyanların birkaç yıl daha az yaşadığını ya da gece vardiyasındaçalışmanın kalp hastalıklarınayakalanma riskiniüç misli arttığını gösteren çalışmalar mevcut" diyor. Doç. Dr. Atay, uykusuzluğun, gribedavetiye çıkardığını, vücudun enfeksiyona karşı mücadelede yetersiz kalmasına neden olduğunu belirtiyor.
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