Aşka susama

Yağ oranı ve enerji değeri çok yüksek bir besin olan susam protein, kalsiyum,magnezyum, potasyum ve B vitaminleriaçısından çok zengin. Vücuda enerji veren susamın cinsel gücü artırdığını söyleyen uzmanlar, "Aşırıya kaçmadansusam tüketerek sorunlarınızınüstesinden gelebilirsiniz" diyor. Uzmanlar susamın faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor:
* Göğsü yumuşataraknefes darlığı ve bronşiteiyi gelir.
* Antioksidan ve kansere karşı koruyucudur.
* Susamyağı safrataşlarınındüşürülmesine yardımcı olur.
* Hazmı kolaylaştırarak kabızlığı giderir.
* Solunum yolu hastalıklarınakarşı faydalıdır.
* Gaz söktürür. Karın ağrısını azaltır.
* Ciddi sıkıntı yaratan karaciğerhastalıklarına karşı faydalıdır.
* Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur.
* Kemik erimesinekarşı faydalıdır.
* Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.
* Antiseptik (mikropkırıcı) etkisi de vardır.
* Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.
* Afrodizyak etkisiylecinsel isteği artırır.
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