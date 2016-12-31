Aşka susama

Yağ oranı ve enerji değeri çok yüksek bir besin olan susam protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri açısından çok zengin. Vücuda enerji veren susamın cinsel gücü artırdığını söyleyen uzmanlar, "Aşırıya kaçmadan susam tüketerek sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz" diyor. Uzmanlar susamın faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor:

* Göğsü yumuşatarak nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.

* Antioksidan ve kansere karşı koruyucudur.

* Susam yağı safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

* Hazmı kolaylaştırarak kabızlığı giderir.

* Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.

* Gaz söktürür. Karın ağrısını azaltır.

* Ciddi sıkıntı yaratan karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır.

* Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur.

* Kemik erimesine karşı faydalıdır.

* Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.

* Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır.

* Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

* Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır.