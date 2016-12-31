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Aşka susama

Simitle özdeşleşen susam, solunum yolları hastalıklarından kansere kadar birçok derde deva oluyor. Vücuda enerji veren susam, cinsel gücü artırarak yüz güldürüyor

Aşka susama
Yağ oranı ve enerji değeri çok yüksek bir besin olan susam protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri açısından çok zengin. Vücuda enerji veren susamın cinsel gücü artırdığını söyleyen uzmanlar, "Aşırıya kaçmadan susam tüketerek sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz" diyor. Uzmanlar susamın faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor:
* Göğsü yumuşatarak nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.
* Antioksidan ve kansere karşı koruyucudur.
* Susam yağı safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
* Hazmı kolaylaştırarak kabızlığı giderir.
* Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.
* Gaz söktürür. Karın ağrısını azaltır.
* Ciddi sıkıntı yaratan karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır.
* Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur.
* Kemik erimesine karşı faydalıdır.
* Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.
* Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır.
* Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.
* Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır.
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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