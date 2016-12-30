Mutluluk şoku

Cinsel hayatına gölge düşen erkeklere tıp dünyasından mutluluk verici bir haber geldi. Tekirdağ Özel Star MedicaHastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr. Osman Gençoğlu, 40 yaş üstü erkeklerde sıklıkla rastlanan sertleşme sorununun, ED1000 cihazı kullanılarak uygulanan düşük yoğunluklu şok dalgatedavisi ile iyileştirildiğini açıkladı. Erektil disfonksiyon, yani sertleşme sorununun yaygınlığına dikkat çeken Dr. Gençoğlu, "40 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık yarısında gözükmekle beraber hastalığını gizleyenlerlebirlikte yüzde 70 oranlarındaerektil disfonksiyon şikayetiolan hastalar mevcuttur" dedi. Bu yöntemin 50 yaş üstü kalp ve tansiyonhastası erkeklerdede etkili olduğunu belirten Dr. Gençoğlu, tedaviyi şöyle anlatıyor: "Cinsel organınkan dolan yapılarındazamanla bir kireçlenmeveya damarlardatıkanıklık ve daralmameydana geliyor. Bu da sertleşme sorununu ortaya çıkarıyor. Düşük şok dalga tedavisi ile yaklaşık 1-2 ayda yeni kanlanan damarlar oluşturma üzerine kurulmuş bir tedavi yönte- midir uyguladığımız. Yüz güldürücü sonuçlar verdiğini biliyoruz."
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