Aç kalma kilo alma!

Yeni yıl sofrasında ne yiyeceğini bugünden hesaplayanlar dikkat! Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Diyetisyen Murat Günal, yılbaşı yemeğinde aşırıya kaçma ihtimaline karşın kahvaltının sağlam, öğle ve ara öğünlerin hafif tutulması gerektiğini söyledi. Birçok kişinin yarın akşam fazla yemek yiyeceğini düşünerek gündüz kendisini aç bırakacağını belirten Murat Günal, "Gündüz aç kalmak metabolizma hızını düşürüp, akşam yediklerinizin bol bol depolanmasına yol açar" uyarısında bulundu. Günal, bu nedenle normal düzenin bozulmadan 3 ana ve 3 ara öğün beslenmenin aksatılmamasını istedi.