Aç kalma kilo alma!

Yeni yıl sofrasında ne yiyeceğini bugünden hesaplayanlar dikkat! OkanÜniversitesi Beslenme ve DiyetetikBölümü Öğretim Üyesi DiyetisyenMurat Günal, yılbaşı yemeğinde aşırıya kaçma ihtimaline karşın kahvaltının sağlam,öğle ve ara öğünlerinhafif tutulmasıgerektiğini söyledi. Birçok kişinin yarın akşam fazla yemek yiyeceğini düşünerek gündüz kendisiniaç bırakacağını belirten MuratGünal, "Gündüz aç kalmak metabolizmahızını düşürüp, akşam yediklerinizinbol bol depolanmasınayol açar" uyarısında bulundu. Günal, bu nedenle normal düzenin bozulmadan 3ana ve 3 ara öğün beslenmenin aksatılmamasını istedi.
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