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(30 Aralık 2016)

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Peki İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

İstanbulda okullar tatil mi? (30 Aralık 2016)
Yurdun büyük bölümünde etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okulların yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime ara verilecek. İstanbul'da yaşayan öğrenciler için henüz bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin bekleyişi devam ediyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
İstanbul'da henüz okullar tatil edilmedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından açıklama yapılmadı. ile ilgili tüm gelişmeleri anbean sizlere aktaracağız.

İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER!
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 21:57
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