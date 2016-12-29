Yurdun büyük bölümünde etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okulların yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime ara verilecek. İstanbul'da yaşayan öğrenciler için henüz bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin bekleyişi devam ediyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
İstanbul'da henüz okullar tatil edilmedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından açıklama yapılmadı. Kar tatili ile ilgili tüm gelişmeleri anbean sizlere aktaracağız.
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