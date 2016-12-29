Dil üstünde tarçın soğukla savaşın

Tarçın: Soğuk havaya çıkmadan önce, dilinizin üzerine koyacağınız bir çay kaşığı toz tarçın, kan akımının vücut yüzeyine doğru hücum etmesine destek olur. Bu da vücudun ısınmasına yardım eder. Tarçını sahlebin üzerine ekleyerek de içinizi ısıtabilirsiniz. Çaylara kabuk tarçın koyabilirsiniz.
Ihlamur: Tanen, müsilaj, hesperidin, sudorific glikozit, saponin ve uçucu bir yağ içeriyor. Bu sayede, virüs ve bakterilerin sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklığı güçlendiriyor. Ihlamur terlemeyi de teşvik ediyor. İçindeki müsilaj göğüs yumuşatıcı özellik veren bir madde. Dolayısıyla kışın vazgeçilmezi olmaya aday. Kurutulmuş çiçek ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı ıhlamurun üzerine 1 su bardağı kaynatılmış su ilave edin ve 10 dakika süreyle demlendirin. Bu karışımdan günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz.
Havlıcan: Adı çok fazla bilinmeyen havlıcan, zencefilgillerden olan bir bitki. Çin zencefili olarak da biliniyor. Ancak tadı zencefile çok benzemiyor. Havlıcanın kökünün sap kısımları baharat olarak kullanılıyor. Vücut ısısını artıran bir bitki olan havlıcanın kök kısmı, çay şeklinde de demlenerek içiliyor. Bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı ince kıyılmış havlıcan kökü ekleyip 10-15 dakika demleyebilirsiniz. Demi süzerek tüketmelisiniz. Ilıdıktan sonra bal ilave edebilirsiniz.
Acı biber: Bazı baharatlar termojenik, bir başka deyişle vücut ısısını yükseltici özelliğe sahip oluyor. Kırmızı acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi de termojenezi arttırıyor. Kapsaisin içeren bir yemek yedikten hemen sonra daha fazla enerji harcamaya başlıyoruz. Bunun sonucunda da vücut ısımız yükseliyor ve metabolik hızımız da artıyor.
Taze zencefil: Vücut ısısını dengede tutan ve vücutta gelişen hipoterminin düzelmesine katkı sağlayan bir bitki köküdür. Düşen vücut ısınızı artırmak veya soğuk kış gecelerinde ısınmak için toz zencefil kökünden 1 çay kaşığı kadar çorbalarınıza katmanızın yeterli olacaktır. Zencefil ve tarçını sıcak suda 5-10 dakika demleyerek çay halinde de içebilirsiniz.
Karabiber: Bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi geliyor. İçerdiği manganez, potasyum, A ve C vitaminleri, demir ve diyet lifleri karabibere etkili bir antioksidan ve doğal antibiyotik özelliği kazandırıyor. Karabiberde bulunan piperin maddesi de sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekliyor. Bu durum metabolik hızı da arttırıyor. Tuz tüketimini azaltıp onun yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek yemekleri tatlandırabilirsiniz.
Zerdeçal: Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın etken maddesi kurkumindir. Termojenik etkisiyle vücut ısısını arttırıyor. Zerdeçalın günlük 1-3 gram alınması yeterli oluyor. Zerdeçalı balla karıştırıp kullanabilirsiniz ya da yemeklere, çorbalara, salatalara ilave edebilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce zerdaçallı süt içebilirsiniz. 1 su bardağı ılık süte yarım çay kaşığı zerdaçal, çeyrek çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın ve bal ilave ederek, bu nefis içecekle içinizi ısıtıp, direnç kazanabilirsiniz.
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