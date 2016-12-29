Çetin ceviz

Sevilen kuruyemişlerden ceviz; vitamin, mineral, protein ve lif zengini. Ayrıca Omega-3 barındıran ceviz kalori değeri yüksek olsa da, sağlık açısından oldukça yararlı. Zeka fonksiyonlarını geliştirmekten cinsel sağlığa kadar faydası olan ceviz, sofraların en yararlı besinlerinden biri olarak gösteriliyor... Afrodizyak etkisiyle de dikkat çeken, enerjiyi yükselten cevizin yararlarından bazılarını uzmanlar şöyle anlatıyor...



HER DERDE DEVA OLU YOR

* Kalp hastalıklarına, inmeye, diyabete ve tansiyona iyi gelir.

* Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlar, bağışıklığı güçlendirir.

* Davranış bozukluklarını, uyku düzensizliklerini önler.

* Safra taşı oluşumunu engeller.

* Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini azaltır.

* Sinir sistemini güçlendirir.

* Romatizma ağrılarını keser.

* Hafızayı güçlendirir.

* Öksürüğü giderir.

* Ağız boşluğu, boğaz ve diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir.

* Cinsel isteksizliği giderir.