Ev yoğurdu düzenler tansiyonu

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR:
Katkı maddesinden uzak evde yapılan doğal yoğurtlar, hazır yoğurtlara göre daha yüksek miktarda probiyotik içeriyor. Bu bağırsak dostu bakteriler ise bağırsak duvarında bulunan ve besin emilimini sağlayan villusların yapısını koruyarak bağırsak hareketlerini düzenliyor. Bu sayede kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntıların da önüne geçiyor.
YAĞ YAKIMINA DESTEK:
Yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde özellikle karın bölgesinde oluşan yağlanmanın azaltılmasında etkili oluyor. Yapılan çalışmalar diyetlerinde yoğurt tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla kilo kaybının daha fazla olduğunu gösteriyor.
TANSİYONU DÜZENLİYOR:
Amerikan Kalp Vakfı'nın yaptığı ve 15 yıl süren bir çalışmada, düzenli yoğurt tüketmenin yüksek tansiyon riskini azalttığı ve her gün bir kase yoğurt tüketen kişilerin büyük tansiyonlarının normal değerlerde olduğu ortaya konuluyor. Yoğurdun sağladığı bu etkinin, içerdiği yararlı bakteriler sayesinde olduğu düşünülüyor.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR:
Yoğurt, bağışıklık sistemini destekleyen, hastalık ve enfeksiyon gibi durumlarla savaşan T hücrelerinin aktivasyonunu artırıyor ve daha güçlü hale getiriyor. Bağırsak sağlığı için önemli dost bakteriler sayesinde de bağışıklığı destekleyerek vücudu enfeksiyona karşı dirençli hale getiriyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren immunoglobulin A'dan da zengin bir besin.
DİŞ VE KEMİK SAĞLIĞI:
İçerdiği kalsiyum sayesinde çocuklarda diş ve kemik oluşumunu destekleyen yoğurt, yetişkinlerde de özellikle yaşın ilerlemesiyle beraber oluşan osteoporoz, kemik yoğunluğunda azalma gibi hastalıkların önüne geçiyor. Bu yüzden her gün üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketilmesi ihmal edilmemeli.
KOLESTEROLÜ DENGELİYOR:
Özellikle kaymaksız olarak tüketilen ev yoğurdu kolesterolün düşürülmesine destek oluyor. Bu etkisini bağırsak villuslarının sağlığını sürdürmesini sağlayan yararlı bakteriler sayesinde yapıyor. Bağırsaklarda oluşan emilim bozukluklarını önleyerek, fazla yağın dışkı ile vücuttan atılmasını sağlıyor ve bu şekilde kolesterol seviyelerinin yükselmesini önlüyor.
CİLT-DERİ HASTALIKLARINDAN KORUYOR:
Bilimsel çalışmalar yoğurdun, içerdiği yararlı bakteriler sayesinde sivilce ve kızarıklıklara iyi geldiğini gösteriyor. Probiyotik bakteriler sayesinde aynı zamanda kadınlarda sıklıkla karşılaşılan vajinal mantar enfeksiyonlarına karşı da koruyucu rol oynuyor.
NASIL MAYALANIR?:
Sütü kaynatın. Kaynarken karıştırıp, içindeki suyun buharlaşmasını sağlayın. Ocaktan aldıktan sonra mayalayacağınız yerde, etrafını kalın örtülerle sarın ve soğumaya bırakın. Sıcaklığı mayalanmaya uygun olduğunda, tahta kaşıkla, 1 litre süt için 1 yemek kaşığı yoğurdu ılık sütten alacağınız biraz sütle ezin. Daha sonra süte karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve tencereyi yine kalın örtü ile sıkı sıkı sardıktan sonra kalorifer yakınında 4-6 saat bekleterek mayalanmasını sağlayın.
KAS GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR:
Yoğurt içerdiği protein sayesinde özellikle egzersiz sonrası yıpranan kasların onarılmasında görev alıyor. Protein dokuların gelişmesi ve onarılmasını sağlayan temel besin öğesidir. Doğru protein kaynakları tüketerek de kas gelişimi ve yıpranan kasların onarımını sağlamak mümkün. Bu protein kaynaklarının başlıcalarından biri de süt ve süt ürünleri.
TATLI İSTEĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR
Bir kase yoğurt protein, karbonhidrat ve yağ miktarını dengeli bir şekilde içerdiği için kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri de kan şekerinin dengeli olmasını sağlamaktır. Üstelik kan şekeriniz ne kadar dengeli olursa abur-cubur ve tatlı istekleriniz de o kadar az olacaktır. Özellikle canınız tatlı istediğinde ise ev yapımı meyveli yoğurt yaparak ya da meyve ve yoğurdu blenderdan geçirdikten sonra dondurarak son derece sağlıklı tatlılar elde edebilirsiniz.
SÜT SEÇİMİNDE BUNLARA DİKKAT
Süt çok kolay bozulduğu için yoğurdunuzu günlük sütten yapmalısınız. Açık süt kullanacaksanız, güvendiğiniz yeri tercih etmelisiniz. Günlük sütü de mutlaka kaynatın. İyi kaynamayan açık sütlerden tüberküloz, brusellozis ve kuduz olmak üzere birçok hastalık bulaşabiliyor. Açık süt fokurdadıktan sonra ocağın altını kısıp, en fazla 5 dakika daha kaynatın. Gereğinden fazla kaynatılan sütteki vitamin ve mineraller kayboluyor.
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