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Burnunu açık tut hastalıkları unut

Burnunu açık tut hastalıkları unut
, horlama, faranjit, sinüzit, baş ağrısı gibi birçok hastalık burun tıkanıklığı ile birlikte ortaya çıkıyor. Op. Dr. Alpaslan Yıldırım, rahat nefes almayı engelleyen burun sorunlarının ileri yaşlara bırakılmaması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulunuyor: "Nefes problemleri yaşayanlar uykusuzluk çeker. Sabah kalktıklarında ağızlarını kuru ve paslı hisseder. Bu sorun sürekli ağız solunumuna sebep olarak, faranjite yol açabilir, sinüzite ve burun kanamalarına zemin hazırlayabilir. Öte yandan baş ağrısı ve horlamaya da neden olabilir. Tüm bu sorunlar burnun içinde, ortadaki kıkırdak-kemik duvarın eğikliği anlamına gelen deviasyon veya burun etlerinin şişmesi yani konka büyümesi dediğimiz durumdan kaynaklanır. İki durum da operasyonlarla düzeltilebilir."
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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