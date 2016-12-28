Burnunu açık tut hastalıkları unut

Uykusuzluk,horlama,faranjit,sinüzit,baş ağrısıgibi birçokhastalık burun tıkanıklığıile birlikte ortaya çıkıyor.Op. Dr. Alpaslan Yıldırım,rahat nefes almayı engelleyenburun sorunlarının ileriyaşlara bırakılmaması gerektiğinibelirterek şu uyarılardabulunuyor: "Nefesproblemleri yaşayanlaruykusuzluk çeker. Sabah kalktıklarındaağızlarını kuru ve paslı hisseder.Bu sorun sürekli ağız solunumunasebep olarak,faranjiteyolaçabilir,sinüzite veburun kanamalarına zeminhazırlayabilir. Öte yandanbaş ağrısı ve horlamayada neden olabilir. Tüm busorunlar burnun içinde, ortadakikıkırdak-kemik duvarıneğikliği anlamına gelendeviasyon veya burun etlerininşişmesi yani konkabüyümesi dediğimiz durumdankaynaklanır. İki durum da operasyonlarladüzeltilebilir."
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