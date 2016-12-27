Romantizme roka!

Uzmanlar C vitamini deposu rokanın afrodizyak etkisi ile cinsel arzuyu artırdığını, iktidarsızlık çekenlereyse çare olduğunu belirtiyor. Ayrıca vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan rokanın, sağlığımız açısından oldukça faydalı olduğunu dile getiriyor. İşte salatalarımızısüsleyen rokanın faydaları:
- Roka aşka enerji katıyor. Bağışıklığı artıran bu mucize sebze doğal afrodizyak etki yaratıyor. Çiftlerde cinsel gücü ve arzuyu artırıyor.
- İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı korur.
- Hazmı kolaylaştırırve mideyi kuvvetlendirir.Bu sayede daha sağlıklıbir sindirim sisteminekavuşursunuz.
- Rokanın kanı temizleyici özelliği vardır. Kanı temizleyen organ karaciğer olduğu için, bu organa da faydası bulunur.
- K ve P vitaminini de bünyesinde barındıran roka, ayrıca iştah açıcı özelliği ile de kilo almak isteyenlere yardımcı oluyor.
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