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Diz ağrısına pirinç lapası

Diz ağrısına pirinç lapası
Belli bir yaşın üzerindeki insanların çoğu diz ağrısından şikayet eder. İşte hayatı olumsuz etkileyen ağrıları hafifletecek doğal çözümler...

Zerdeçal: Diz ağrıları için kullanılan en etkili çözümlerden biridir. İçerisindeki curcumin maddesi ile anti-oksidan anti enflamatuar özellikler gösterir. İyileşme sürecini hızlandırır.

Kırmızı acı biber: Acı biber kapsaisin maddesi ile doğal bir ağrı kesici olarak davranır. Bu nedenle diz ağrıları için de kullanılabilir.

Zencefil: Etkili ve güçlü anti enflamatuar özellikleri vardır. Diz, kas ve eklem ağrısı için doğal bir çözümdür.

Çemen tohumu: Dizlerde oluşan olası ağrı ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Pirinç: Haşlanan pirinç lapa haline getirilir. Buzdolabında bir süre bekletildikten sonra ağrıyan bölgeye sürülür. Bu yöntem ağrıyı ve şişlikleri azaltır.

Tarçın: Özellikle balla kullanıldığında diz ağrısını yatıştırmada son derece etkilidir.
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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