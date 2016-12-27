Diz ağrısına pirinç lapası

Belli bir yaşın üzerindeki insanların çoğu diz ağrısından şikayet eder. İşte hayatı olumsuz etkileyen ağrıları hafifletecek doğal çözümler...



Zerdeçal: Diz ağrıları için kullanılan en etkili çözümlerden biridir. İçerisindeki curcumin maddesi ile anti-oksidan anti enflamatuar özellikler gösterir. İyileşme sürecini hızlandırır.



Kırmızı acı biber: Acı biber kapsaisin maddesi ile doğal bir ağrı kesici olarak davranır. Bu nedenle diz ağrıları için de kullanılabilir.



Zencefil: Etkili ve güçlü anti enflamatuar özellikleri vardır. Diz, kas ve eklem ağrısı için doğal bir çözümdür.



Çemen tohumu: Dizlerde oluşan olası ağrı ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.



Pirinç: Haşlanan pirinç lapa haline getirilir. Buzdolabında bir süre bekletildikten sonra ağrıyan bölgeye sürülür. Bu yöntem ağrıyı ve şişlikleri azaltır.



Tarçın: Özellikle balla kullanıldığında diz ağrısını yatıştırmada son derece etkilidir.



