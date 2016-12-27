Derece ile tiroid testi

Tiroid hastalığı maalesef günümüzde çok yaygın durumda. Eğer şüpheniz varsa kan testinin yanı sıra basit bir yöntemle evinizde de tiroid testi yapabilirsiniz. Dereceyi koltuk altınıza değecek şekilde yerleştirin. 10 dakika bu şekilde bekleyin. Daha sonra dereceyi çıkarıp bakın. Eğer vücut sıcaklığı 36,5 ila 38,6 derece arasında ise tiroidiniz normal çalışıyor anlamına gelir. Ancak 36,5 derecenin altındaysa bu tiroidinizin yavaş çalıştığının göstergesidir. Doğru bir sonuç için testi 3 gün üst üste sabahları yapın. Tiroid bezi az çalışan kişilerde şu belirtiler olabilir:

* Kolay yorulma, yorgunluk, bitkinlik, enerji azlığı (yaygın)

* Hatırlamada zorluk, unutkanlık.

* Hareketlerde yavaşlık.

* Terlemenin azalması.

* Saç dökülmesi, saçlarda azalma, kaşlarda dökülme.

* Kilo değişimi.

* Kısırlık

* Kas krampları ve eklemlerde ağrı oluşması.

* Kabızlık.

* Libido (cinsel istek) azlığı.

* Göz etrafında şişlik.

* Adet kanamalarının artması.