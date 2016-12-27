Bu tavsiyelere uyun hastalıktan korunun

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla kapalı mekanlarda geçirilen süre uzuyor, burun mukozaları kuruyarak enfeksiyon gelişimine daha yatkın hale geliyor ve fazla enerji harcayan vücudun direnci düşüyor. Tüm bu etkenler nedeniyle soğuk algınlığı, grip, bademcik ve kulak enfeksiyonları gibi hastalıklara yakalanma riskimiz artıyor. Sonuç; sık sık çekilen burunlar, hapşırık, öksürük ve halsizlik gibi birçok yakınmalar. Oysa yaşam kalitemizi düşüren, bizi hem sosyal hayatımızdan hem işimizden alıkoyan bu enfeksiyon hastalıklarından büyük oranda korunabiliriz. Üstelik basit yöntemlerle... Acıbadem Fulya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Kuşoğlu, kış mevsimini sağlıklı geçirmemiz için günlük yaşantımızda dikkat etmemiz gereken kuralları anlattı.



1- ELLERİNİZİ EN AZ 15 SANİYE YIKAYIN

Enfeksiyonların yayılmasını önlemenin en etkili yolu, hiç kuşkusuz ellerimizi sık sık yıkamak. Çünkü ellerimiz gün boyunca yaptığımız çeşitli aktiviteler nedeniyle gözle görülmeyen yüzlerce çeşitte ve sayıda bakteri, parazit ve virüsle kaplanıyor. Bu nedenle ellerinizi bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri dahil olmak üzere en az 15 saniye bol su ve sabunla iyice yıkamaya özen gösterin.



2- MASANIZI HER SABAH TEM İZLEYİN

Ortak kullanılan malzemeleri dokunmadan önce silerek enfeksiyonun yayılma riskini azaltalabilirsiniz. Örneğin; işyerinde ortak kullandığınız masaları, kalemleri ve bilgisayar klavyelerini temizleyerek enfeksiyondan büyük oranda korunabilirsiniz. Kapı kollarını veya spor aletlerini kullanmadan önce tutacak yerlerini temizleyebilirsiniz.



3- KALEM İNİZİ YANINIZDA TAŞIYIN

Gün içinde dokunduğumuz birçok yerden enfeksiyon kapma olasılığımız fazla. Bunlardan biri de, ufak bir olasılık gibi görünse de, aslında çok sık kullandığımız kalemlerin ortak kullanılması. Enfeksiyondan korunmak için işyerinde, bankalarda, mağazalarda ve birçok yerde kendi kaleminizi kullanmaya özen gösterin.



4- KENDİ SU BARDAĞINIZI KULLANIN

Su ve sabunla yıkanmadan kullanılan ortak mutfak malzemeleri virüs ve bakterilerin yayılmasında katkıda bulunuyor. Dolayısıyla başka kişilerin kullandıkları bardak, çatal ve kaşık gibi malzemeleri temizlemeden kullanmanız da hastalıkları çok çabuk kapmanıza sebep olacaktır. Bu tür malzemeleri kullanmadan önce mutlaka yıkayın.



5- MASKE KULLANIN

Soğuk havalarda kapalı mekanlarda daha çok zaman geçiriyoruz. Havada damlacıklarla asılı kalan bakteri ve virüsler de solunum yoluyla kolaylıkla bulaşarak; soğuk algınlığı, grip, zatürre gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kapalı mekanlardakalmamak, gitmeniz gerekiyorsa ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde maske kullanmak enfeksiyondan korunmanızda önleyici bir yaklaşım olacaktır.

6- GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN

Düzenli egzersizler vücudunuzun savunma sistemini güçlendirdiği için yağış olmayan havalarda yürüyüş ve egzersizleri ihmal etmeyin. Vücut sağlığınız için günlük 10 bin adım önerisi tüm dünyada benimsenmiş bir tavsiyedir.



7- BEŞER DAKİKALIK DİNLENME MOLALARI VERİN

Beyin ve vücut aşırı yorulduğunda bağışıklık sistemi zarar görüyor. Gün içinde kendinize ara ara 5'er dakikalık dinlenme molaları verin. Stres faktörlerini mümkün olduğunca azaltın.



8- RENGARENK BESLENİN

Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenmek çok önemli. Özellikle çeşitli türden meyve ve sebze tüketmek, sağlık için gerekli beslenme öğelerini ve vitaminleri doğal yoldan sağlayacaktır. Mümkün olduğunca endüstriyel gıdalardan uzak durun, tabiatta yetişen ürünleri tercih edin.



