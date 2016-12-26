Sütünüz demir gibi olsun

Bebeği için en iyisini isteyen anneler dikkat! İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Dyt. Ece Günay Akkuş, emzirme döneminde annelerin hem kendileri hem de bebekleri için nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Özellikle süt verirken demir eksikliği yaşandığını söyleyen Akkuş, "Demir eksikliği anemisini engelemek için kırmızı et ve yeşil yapraklı sebze tüketimi artırılmalıdır" dedi. Ece Günay Akkuş, demir zengini gıdaları ise şöyle sıraladı: "Et, tavuk, balık, yumurta, sakatatlar, kuruyemişler (ceviz, badem gibi), kurutulmuş meyveler (üzüm, kayısı, erik, pestil gibi) kuru baklagiller, pekmez ve yeşil yapraklı sebzeler."