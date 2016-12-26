Karnabaharla arzular coşar!

Vitaminve mineral zenginikarnabahar, tam bir şifadeposu... İçeriğinde A, B, C vitaminleriile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfatve demir minerallerini de barındırankarnabahar, birçok rahatsızlığa iyigeliyor. Aynı zamanda cinsel yaşamada olumlu katkıları bulunankarnabahar özellikle kadınlardaafrodizyak etki göstererek,çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinselisteksizliği gideren karnabahar, kalphastalıklarına karşı da olumlu etkigösteriyor.Uzmanlar, karnabaharınyararlarından bazılarını şöylesıralıyor... * Karnabahar, C vitaminive manganez içeriğiyle güçlü birantioksidandır. * Besleyici olan busebze, vücuda güç verir.İçeriğindeki vitamin ve minerallersayesinde yorgunluğa karşı adetailaç gibi etki eder. * Sinir sistemine iyi gelir vesinirleri kuvvetlendirir. * Enfeksiyonlara karşıantibakteriyel özellik taşır. İdraryolları iltihaplarına karşı etkilidir. * Karnabaharın içerdiğiThiamin, Alzheimer hastalığına karşıkoruyucu özelliği olan bir maddedir.Thiamin'in, aynı zamanda, antimigraine(migrene karşı) özelliği de vardır. * Yapraklarında bol miktardabulunan alfa-tokoferol (E vitamini,caffeic asit, kaempferol, phyticasit ve rutin) 5 etkin madde,kansere karşı önleyici birgörev görür.
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