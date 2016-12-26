Karnabaharla arzular coşar!

Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu... İçeriğinde A, B, C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini de barındıran karnabahar, birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Aynı zamanda cinsel yaşama da olumlu katkıları bulunan karnabahar özellikle kadınlarda afrodizyak etki göstererek, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel isteksizliği gideren karnabahar, kalp hastalıklarına karşı da olumlu etki gösteriyor. Uzmanlar, karnabaharın yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...

* Karnabahar, C vitamini ve manganez içeriğiyle güçlü bir antioksidandır.

* Besleyici olan bu sebze, vücuda güç verir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğa karşı adeta ilaç gibi etki eder.

* Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir.

* Enfeksiyonlara karşı antibakteriyel özellik taşır. İdrar yolları iltihaplarına karşı etkilidir.

* Karnabaharın içerdiği Thiamin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği olan bir maddedir. Thiamin'in, aynı zamanda, antimigraine (migrene karşı) özelliği de vardır.

* Yapraklarında bol miktarda bulunan alfa-tokoferol (E vitamini, caffeic asit, kaempferol, phytic asit ve rutin) 5 etkin madde, kansere karşı önleyici bir görev görür.