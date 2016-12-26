Kabak çekirdeği-kivi geçiriyor öfkeyi

İster özel olsun isterse toplumsal sorunlar, hemen herkeste öfke patlamasına yol açıyor. Diyetisyen Gizem Şeber, öfkenin besinlerle yenilebileceğini belirterek önemli uyarılarda bulunuyor. Bazı gıdaların diğerlerine göre öfke kontrolünü sağlamakta etkin olduğuna dikkat çeken Gizem Şeber, bunları şöyle sıralıyor...



Kivi: Vücudunuzda şehir yaşantısı sebebi ile biriken serbest radikaller yeteri kadar temizlenmediğinde daha kolay öfkelenmenize sebep olabilir. Bu nedenle antioksidan etkisi ile hayatımızda büyük önemi olan C vitamininden zengin besinleri yeterli tüketmek gerekir. Kivi, C vitamininin en zengin kaynaklarından biridir. Bir adet kivi ortalama günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 80'ini karşılar.



Kabak çekirdeği: İçerdiği yüksek oranda magnezyum ile kasların gevşemesine ve daha rahat hissetmeye yardımcı olur. Günde 1 avuç kabak çekirdeği öfkenizi kontrol etmenizi ve daha esnek hissetmenizi sağlamakta destekçiniz olacaktır. Balık: İçerdiği Omega-3 yağ asitleri ile sinir sistemi sağlığını koruduğu bilinmektedir. Aynı zamanda yeterli Omega-3 alan kişilerin depresyona yakalanma riskinin daha düşük olduğu ve daha az öfkelendikleri bilimsel çalışmalarca da tespit edilmiştir. Bu nedenle haftada 2-3 defa balık tüketmek kendinizi daha mutlu hissetmenize yardımcı olur. Bu sayede kilo alımınız da azalır, fit bir vücuda kavuşabilirsiniz.



Yer fıstığı: Vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen seratoninin salgılanmasını sağlayan triptofandan zengin olan yer fıstığı öfke kontrolü için yardımcı olacak bir diğer besindir. Mümkünse tuzsuz olanı tercih edilmeli ve yüksek kalorili bir besin olduğundan ötürü aşırı miktarda tüketilmemelidir. Öfkelenmeden önce bir avuç tuzsuz fıstık yemeniz sakinleştirici etki gösterecektir.





NEDEN KIZIYORUZ?

Az su tüketimi: Gün içerisinde suyun yetersiz tüketimi ve vücuttan kaybedilen sıvının karşılanamaması daha çabuk gerilmenize sebep olan faktörlerin başında gelir. Vücudunuzun susuz kaldığını idrar renginizden anlayabilirsiniz. Eğer idrar renginiz açık sarı değil ise bolca su tüketmenin vakti gelmiş demektir.



Öğün atlamak: Dört saatten uzun süre aç kalınca kan şekerinin düşmesi sonucunda gerginlik seviyesi yükselir. Özellikle hipoglisemi hastalarında bu durum ciddi öfke ataklarına yol açabilir. Gün içerisinde üç ana öğün ve 1-2 ara öğün mutlaka tüketilmelidir.



Karbonhidratsız beslenmek: Düşük karbonhidratlı diyetler hem sinir sistemi açısından önemli rolü olan B vitaminlerini yetersiz içerir hem de vücutta proteinlerin enerji olarak kullanılmasına yol açarak kanda keton cisimlerin artmasına sebep olur. İki durumun da depresyona ve öfkeye yol açtığına dair bilimsel veriler mevcuttur.



