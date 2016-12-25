Tehlike cepte

Kulağından cep telefonunu düşürmeyenler dikkat! MEDSTAR Antalya Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü'nden Prof. Dr. Akın Yıldız, cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonun beyin tümörlerine neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yıldız, şöyle konuştu: "Yapılan çalışmalarla iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde 2.4 oranında artış görüldü. Konuşmak yerine mesaj gönderin. Şu anda zararlı sonuçları görmüyorsunuz ama 5-10 yıl sonra sinir tümörleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca cep telefonlarından yayılan radyasyon kanser, dikkateksikliği, migren, Parkinson, uyku bozukluğuve kalpte ritim bozukluğuna yol açıyor."
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