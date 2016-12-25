Saleple içinizi ısıtın

Küçük-büyük herkesin severek tükettiği salep şifa oluyor. Soğukalgınlığı ve gripte sıcak salepiçilmesinin boğazı rahatlattığını,vücut direncini artırdığını söyleyen uzmanlar, bu geleneksel içeceğin yüksek kalori içermediği için diyet uygulayanların da tüketebileceğini belirtiyor. Ana hammaddesi orkide olan salepin geçmişten günümüze şifa amaçlı kullanıldığını anlatan uzmanlar, "Tıptabalgam söktürücü,felç giderici veafrodizyak etkisibiliniyor" diyor. Cinsel isteksizlik vegüç kaybı yaşayanlarasalep içmelerini öneren uzmanlar, bu lezzetli içeceğin sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor:
● Hastalıklara karşı vücutdirencini artırır.
● Öksürüğü giderir. Balgam söktürücü özelliği vardır.
● Soğuk algınlığı ve grip gibihastalıklara karşı etkilidir.
● Boğazı rahatlatarak boğaz ağrısını keser.
● Kış aylarında çoküşüyenlerin içini ısıtıp,soğuğa karşı kalkangörevi görür.
● Özellikle tarçınla tüketilmesi enerjiyi yükseltir.
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