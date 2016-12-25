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le içinizi ısıtın

Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği , vücuda direnç veriyor. Afrodizyak etkisiyle de cinsel sorun ve isteksizlik yaşayanların içini ısıtıp, çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Saleple içinizi ısıtın
Küçük-büyük herkesin severek tükettiği şifa oluyor. Soğuk algınlığı ve gripte sıcak salep içilmesinin boğazı rahatlattığını, vücut direncini artırdığını söyleyen uzmanlar, bu geleneksel içeceğin yüksek kalori içermediği için diyet uygulayanların da tüketebileceğini belirtiyor. Ana ham maddesi orkide olan salepin geçmişten günümüze şifa amaçlı kullanıldığını anlatan uzmanlar, "Tıpta balgam söktürücü, felç giderici ve afrodizyak etkisi biliniyor" diyor. Cinsel isteksizlik ve güç kaybı yaşayanlara salep içmelerini öneren uzmanlar, bu lezzetli içeceğin sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor:

Hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

● Öksürüğü giderir. Balgam söktürücü özelliği vardır.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etkilidir.

● Boğazı rahatlatarak boğaz ağrısını keser.

Kış aylarında çok üşüyenlerin içini ısıtıp, soğuğa karşı kalkan görevi görür.

● Özellikle tarçınla tüketilmesi enerjiyi yükseltir.

Kan şekerini düzenler.

● Tok tutarak, kilo verdirir.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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