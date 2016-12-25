İyi kalpli olmanın sırrı ONda

ŞİFA DEPOLARI
1 MUZ-CEVİZ: Magnezyum ve potasyumdan zengin muz, ceviz, çiğ badem ile ara öğün ihtiyacınızı karşılarken kalbinizi de koruyabilirsiniz. Potasyum içeriği yüksek olan yiyecekler yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolün düşmesinde etkilidir. Potasyum için patatesin de iyi bir kaynak olduğu unutulmamalı.
2 TURPGİLLER: Brokoli, karnabahar, lahana gibi turpgiller grubundan olan sebzeler birçok antikanserojen fonksiyolenel bileşikler içermelerinin yanı sıra antioksidan ve lif içerirler. Kalp hastalıklarından korunmak için günde 25-40 gram kadar posa/lif alımı gerekir. Vitamin-mineral kaybını önlemek için bu sebzeleri buharda kısa sürede pişirerek tüketmek gerekiyor.
3 DOMATES: Likopen içerir. Isıl işlem uygulanmış yani pişmiş domateste likopenin kullanılabilirliği artar ve böylece antoksidan kapasitesi yükselir. Mevsiminde tüketilen domatesin güçlü antioksidan etkisiyle kalp hastalıklarını riskini azaltmada daha etkin olduğu tespit edilmiş.
4 SARIMSAK: Sarımsaktaki sülfürlü bileşikler bağışıklık sistemini güçlendirir, tümör hücre çoğalmasını baskılayan enzimlerin aktivitesini arttırarak kansere karşı koruyucu etki gösterir. Bu aileden olan soğan, pırasa gibi sebzeler, aynı zamanda hücre hasarına karşı koruyucu güçlü bir antioksidan olan 'selenyum' içerirler. Sarımsaktan maksimum fayda alabilmek için bütün olarak yutmak yerine rendeleyip 7-8 dakika hava ile temas ettikten sonra yemeli.
5 KETEN TOHUMU: Omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit, protein, çözünür ve çözünmez posa ile lignanlar içerir. Günde 10 gram keten tohumu yenilmesi toplam ve kötü kolesterolü düşürür. Damarlardaki birikimi azaltır.
6 BAL KABAĞI: Bal kabağı, güçlü bir antioksidan olan Beta-karoten içerir. Beta-karoten kayısı, havuç, tatlı patates, Trabzon hurması ve turunçgiller gibi koyu sarıturuncu renkli sebze ve meyvelerde bulunur. Bu gıdalar serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı koruyucu etkinlik gösterirler. Beta-karotenlerden zengin beslenmenin özellikle kroner kalp hastalıklarına karşı önleyici olduğu çalışmalarla desteklenmektedir.
7 YULAF EZMESİ: Yulaf çözünebilir bir posa olan betaglukan içerir. Beta-glukan kandaki kolesterol seviyesini düşürerek, kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Aynı zamanda yulaf ezmesi, kurubaklagiller, bulgur gibi tam tahıllı besinler içerdikleri posa ve antioksidan bileşikler sayesinde kanser riskini azaltmaktadırlar.
8 AVOKADO: Tekli doymamış yağlardan zengin olan avokado kalp hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Anti inflamatuar etkileri sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterirken LDL - kötü huylu kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Günde yarım avokado tüketerek kalbinize dost yağ asitleri alabilirsiniz. Zeytinyağı ve fındık yağı da avokado ile benzer yağ asitleri yapısına sahiptir.
9 SOMON: Çoklu doymamış yağ asitlerinden Omega-3 içerir. Bu elzem yağ asitleri yağın damarlardaki akıcılığı için gereklidir. Omega-3 yağlar kötü kolesterolün düşmesine ve iyi kolesterolün artmasında fayda sağlarken, kanda pıhtılaşmayı azaltıyor ve trigliserid seviyesinin düşmesinde de etkili oluyor. Somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda da Omega- 3 bulunuyor. Haftada en az 3 kez buğulama veya fırında balık yemeye özen gösterin.
10 KURU FASULYE: Bitkisel protein kaynağı olan nohut, kuru fasulye ve maş fasulyesi gibi kurubaklagiller içerdikleri posa sayesinde kandaki kötü kolesterolü düşürür. Son yıllarda B6, folik asit ve B12 vitamininin yetersiz alımı ile kalp-damar hastalıklarının oluşum riskinin arttığı düşünülmekte. Folik asit ve B6 vitamini içeren baklagil grubu yiyecekleri tüketenlerin damar tıkanıklığına yakalanma riski düşmektedir.
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