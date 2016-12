Sebze-meyve suyu zatürrenin sonu

Soğuk algınlığı, grip, bronşit ve zatürre... İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle coşan bu hastalıklar herkesi tehdit eder oldu. Özellikle zatürreden yaşanan ölümler bu hastalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 'Pnömoni'nin yani bilinen adıyla zatürrenin, gelişmiş tedavi yöntemlerine rağmen yaşamı tehdit eden en önemli hastalıklar arasında yer aldığını söyleyen uzmanlar ciddi uyarılarda bulundu. "Akciğer dokusu iltihabı olan zatürre, bakteri, virüs ve mantarlar gibi çeşitli mikroplara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Hem grip virüsüne bağlı olarak hem de gribe eklenen bakterilerle gelişen hastalık, ağır sonuçlara yol açıyor" diyen uzmanlar, erken teşhis ve antibiyotikle iyileşme sağlandığına dikkat çekiyor. Zatürrede etkili olan doğal gıdalar şöyle sıralanıyor...



KARNABAHAR: Enfeksiyonlarla kolayca mücadele edecek besinleri tüketmek gerek. Bu açıdan protein zengini sebzeler ön plan çıkar. Özellikle patates, patlıcan, bezelye, karnabahar, ıspanak, enginar ve pancar önemli besinler olup, zatürreye yakalananlara iyi gelir.



SOĞAN-SARIMSAK: 4-6 diş sarımsak ve yarım soğan ince-küçük doğranır. Buna 250 gram su ve 2 çay kaşığı bal ilave edilir. Kahvaltıdan 30 dakika önce karışım blenderda iyice karıştırılır ve içilir. Bu karışım bronşların açılmasına yardımcı olacaktır. Böylelikle hasta gün boyunca kendisini daha rahat hissedecektir.



KIZILCIK SUYU: Kahvaltıda 330 gram kadar kızılcık ve elma suyu içmek antioksidan etkisi yapacaktır. Bu da bağışıklık sistemi için oldukça fayda sağlar. Direnç verir.



SEBZE SUYU: Potasyum zengini sebzeler etkili olacaktır. 2 büyük havuç, 2 kereviz sapı, 4 diş sarımsak, 2 turp ve birkaç maydanozdan sebze suyu hazırlanır. Potasyum akciğerlerdeki hasarı onarır. Fakat kalp hastası olanlar bu karışımı içmemelidir. Fazlası tehlikeli olabilir.



HAVUÇ SUYU: Akşam yemeğinde 330 gram civarında havuç suyu içilir. Buna bir yemek kaşığı kırımızı biber eklenir. Havuç akciğerlerin iyileşmesine yardım eder. Ve antioksidan özelliği vardır. Havuç suyu A vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir mineralleri ve B kompleks vitamini açısından zengindir. Kırmızıbiber ise havuç suyunun etkisini artırır. Ayrıca akciğerlerin onarımına yardım eder.



BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

* Titreme, iştah azalması

* Sarı veya yeşil renkte balgam çıkartmak

* Pas renginde olan koyu kırmızımsı kıvamlı balgam

* Göğüs, boğaz, kemik ağrısı

* Kuru ve hırıltılı öksürük

* Nefes alırken sırta çivi batırılıyormuşçasına duyulan ağrı

* Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bayılacak gibi olma

* Yüksek ateş

* Şuur kaybı, dalgınlık, algılama bozuklukları

* Yorgunluk, halsizlik

* Kürek kemiğinin ucunda duyulan ağrı

* Öksürüğe bağlı artan göğüs ağrısı

* Aşırı susama, hızlı solunum

* Yüzde şişme

* Dudaklarda meydana gelen mavilik

* Koma hali



NASIL TEŞHİS KONULUYOR?

Zatürre şikayetleri öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonları da görülebilir. Teşhis, doktorun steteskop adı verilen aletle hastanın akciğerini dinlerken duyduğu tipik seslerin varlığı ile konulur. Bunun yanında, akciğer grafisi ve vücutta enfeksiyonu gösteren kan tetkik sonuçları da kesin tanının konulmasında etkilidir. Hastaya bazı durumlarda uygulanan, balgam ve idrar tetkiki ile tomografi gibi ek tanısal yöntemlerin yanı sıra bronkoskopi denilen havayollarını kamerayla görüntüleyen yöntemlere de ihtiyaç duyulabilir.



KAPALI ALANLARDA BULAŞICI OLUYOR

Zatürreye neden olan bakteriler, yakın temas sonucu, solunumla beraber vücuda alınır. Kalabalık yerler, kapalı alanlar, okullar, askeriye ve yurtlar zatürrenin bulaşma ihtimalinin fazla olduğu yerlerdir. Salgın şeklinde ortaya çıkabilir fakat soğuk algınlığı kadar bulaşıcı değildir. Özellikle küçük çocuklar arasında yaygındır.



BUNLARA DİKKAT!

1- Her gün C vitamini almalısınız.



2- Günde 8-10 bardak su içmeyi unutmayın.



3- Gerekirse bitkisel oksijen spreyi kullanın. Oksijen spreyi gözeneklerden içeri girerek yaşanan ağrıyı hafifletir.



4- Zatürreyi iyileştirmek için antibiyotikler en iyi yoldur. Antibiyotik kullanımı veya tedavinin kesilmesi tamamen hekimin tavsiyesiyle olmalıdır. Ayrıca bitkisel çözümleri kullanmak için hekime danışmakta da fayda vardır.



5- Soğuk havalarda dışarı çıkacaksanız ağzınızı ve burnunuzu bir atkı, eşarp gibi örtüyle kapatmanız gereklidir.



6- Bol bol uyuyun. Yorucu aktivitelerden olabildiğince uzak durmaya çalışın.



7- Kafeinli içecekler ve yiyecekleri tüketmeyin.



8- Zatürre belirtileri varsa bitkisel çözümlerden önce mutlaka doktora giderek tıbbi tedavinizi yaptırın.



9- Sigara içmekten ve sigara içilen ortandan uzak durun. Çünkü sigara vücuttaki oksijeni azaltır.