Fazla kasma kısır olma

Sağlık için spor yapanlar bir yana, kaslı görüntü uğruna çareyi ilaçlarda arayanların hayatı kabusa dönüyor. Medical Park GöztepeHastanesi Üroloji Uzmanı Prof.Dr. Serkan Deveci kas yapımını artıran anabolik steroid ilaçların kısırlık, meme büyümesi vecinsel fonksiyon bozukluğu başta olmak üzere birçok yan etkisi bulunduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Deveci şu uyarılarda bulunuyor...
CİNSELLİĞİ BİTİRİYOR
"Vücudun doğal hormonal dengesini de etkileyen bu ilaçlar, saldırgan davranış biçimi, kontrolsüz hipertansiyon,akne, kellik, karaciğerhastalığı, inme vekalp krizi riskini artırıyor. Erkekte doğal testosteron yapımını azaltarak yumurtalıklarda küçülme, spermyapımında azalma ve geçicikısırlığa neden oluyor. Hormon düzensizliği yaratarak cinselistekte önce geçici bir artışa ardından da ilaç kesildiğinde kalıcı isteksizliğe ve sertleşme kaybına yol açıyor."
KADINLAR DİKKAT!
"Kas yapan ilaçlar kadınlarda adet düzensizliği, gebelikte bebeğin gelişiminin etkilenmesi, ses kalınlaşması, saçta azalma ve vücut kıllanması yapıyor. Bu tip ilaçların tehlikeli yan etkileri göz önüne alındığında daha güzel görünmek isteyenlerin dengelispor ve doğal beslenmeyi tercih etmeleri çok daha sağlıklı bir yol olarak görünüyor."
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