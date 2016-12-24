Aşkınızı soslayın

Bebek sahibi olamayan çiftler dikkat! Bu durumun yüzde 30 oranında erkekdoğurganlığındankaynaklandığını söyleyen uzmanlar, doğru gıdalar sayesinde sperm hareketliliğinin ve sayısının artırılabileceğini söylüyor. Şeker,rafine gıdalar, abur-cuburlar,sigara ve alkolden uzakdurulmasını öneren uzmanlar, doğal besinlerle hazırlanacak özel bir sosun doğurganlığı artırdığını belirtiyor: "Sperm sayısını artırmak için marul, brokoli,ıspanak, patates ve süt tüketmelisiniz. Ancak kırmızıbiber, havuç, kuru kayısı veyulaf ezmesi ile hazırlanacak makarna sosu lezzetiyle ve üreme sağlığına katkılarıyla aşkınızı güzelleştirecek."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.