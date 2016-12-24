Yol Durumu
  1. Kurtuluşum evlenmek!
  2. Fazla kasma kısır olma

Aşkınızı soslayın

Aşkınızı soslayın
Bebek sahibi olamayan çiftler dikkat! Bu durumun yüzde 30 oranında erkek doğurganlığından kaynaklandığını söyleyen uzmanlar, doğru gıdalar sayesinde sperm hareketliliğinin ve sayısının artırılabileceğini söylüyor. Şeker, rafine gıdalar, abur-cuburlar, sigara ve alkolden uzak durulmasını öneren uzmanlar, doğal besinlerle hazırlanacak özel bir sosun doğurganlığı artırdığını belirtiyor: "Sperm sayısını artırmak için marul, brokoli, ıspanak, patates ve süt tüketmelisiniz. Ancak kırmızı biber, havuç, kuru kayısı ve yulaf ezmesi ile hazırlanacak makarna sosu lezzetiyle ve üreme sağlığına katkılarıyla aşkınızı güzelleştirecek."
  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar