Aşkınızı soslayın

Bebek sahibi olamayan çiftler dikkat! Bu durumun yüzde 30 oranında erkek doğurganlığından kaynaklandığını söyleyen uzmanlar, doğru gıdalar sayesinde sperm hareketliliğinin ve sayısının artırılabileceğini söylüyor. Şeker, rafine gıdalar, abur-cuburlar, sigara ve alkolden uzak durulmasını öneren uzmanlar, doğal besinlerle hazırlanacak özel bir sosun doğurganlığı artırdığını belirtiyor: "Sperm sayısını artırmak için marul, brokoli, ıspanak, patates ve süt tüketmelisiniz. Ancak kırmızı biber, havuç, kuru kayısı ve yulaf ezmesi ile hazırlanacak makarna sosu lezzetiyle ve üreme sağlığına katkılarıyla aşkınızı güzelleştirecek."