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  1. Kıvırcık salatayla mutluluğu yakala

Tembel bağırsağa pırasa salatası

Tembel bağırsağa pırasa salatası
Akdeniz mutfağının önemli sebzelerinden pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için son derece faydalı. Sinirleri kuvvetlendiren, romatizma ağrılarından ve damar sertliğinden kurtaran pırasayı özellikle çekenlere öneren Dr. Fevzi Özgönül, bir de pırasa salatası tarifi verdi: "Pırasanın yeşil saplarını iyice yıkayın. 4 parmak kalınlığında doğrayın. Bir kapta kaya tuzu ile ovun. Üzerine sıcak su döküp 5 dakika bekletin. Daha sonra süzün. Ardından üzerine limon sıkıp zeytinyağı ilave ederek salata gibi tüketin."
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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