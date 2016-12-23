Tembel bağırsağa pırasa salatası

Akdeniz mutfağının önemli sebzelerinden pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için son derece faydalı. Sinirleri kuvvetlendiren, romatizma ağrılarından ve damar sertliğinden kurtaran pırasayı özellikle kabızlık çekenlere öneren Dr. Fevzi Özgönül, bir de pırasa salatası tarifi verdi: "Pırasanın yeşil saplarını iyiceyıkayın. 4 parmak kalınlığındadoğrayın. Bir kapta kaya tuzu ileovun. Üzerine sıcak su döküp 5dakika bekletin. Daha sonra süzün.Ardından üzerine limon sıkıpzeytinyağı ilave edereksalata gibi tüketin."
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