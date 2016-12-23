Prostatı büyütme böbrekleri bitirme

3 GRUP HASTALIK
Prostat hastalıkları 3 gruba ayrılır: Prostat enfeksiyonları, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri. Prostat enfeksiyonları her yaş grubunda görülür ancak iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri çoğunlukla ileri yaş hastalığıdır. İyi huylu prostat büyümesi, ilerleyen yaşa bağlı hormonal değişimler sonucu oluşur. Prostat kanserinde ise ailesinde prostat kanseri olanlar daha fazla risk altındadır. Prostat büyümesi idrar yakınmalarına yol açar. Sık idrara çıkma, geceleri idrara kalkma, idrar yapma ve idrar başlatmada güçlük, idrar bittikten sonra damla damla idrar gelmesi, idrar gücünde azalma, idrarı tam boşaltamama hissi, kanlı idrar yapma gibi belirtiler görülebilir. Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine varan ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Prostat hastalıklarının tanısında idrar tetkiki, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, kreatin ve PSA gibi laboratuvar tetkikleri ile ultrason ve biyopsiler yapılır.
ANTİOKSİDAN GIDALAR İMDADA YETİŞİYOR
Tam tahıllar ve kepek: Araştırmalara göre tam tahıl kepeği prostat kanseri olan erkeklerde tümör büyümesini azaltmaya yardımcı oluyor.
FASULYE, YUMURTA:
Yağsız süt ve süt ürünleri, ton- somon balığı, mercimek, fasulye, yumurta akı, tavuk ve hindi eti, yağsız yoğurt gibi kaliteli protein kaynakları prostat sağlığını koruyor.
DOMATES: İçerdiği likopen prostat hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.
SARIMSAK: Meyvesebze, deniz ürünleri, sarımsak gibi besinlerdeki selenyum, prostat kanseri riskini azatıyor.
FINDIK: Prostat kanserinden korunmak için çinko zengini olan kabuklu deniz hayvanları, süt, fındık ve baklagilleri tüketebilirsiniz.
CEVİZ YAĞI: Doymuş yağların prostat kanseri ile bağlantılı olduğu bilinmekle birlikte keten tohumu, ceviz yağı ve kanola yağı gibi bitkisel yağlar hem prostatı korur hem de genel sağlığı geliştirir.
20 GRAMLIK SALGI BEZİ
Her erkekte bulunan bir salgı bezi olan prostat, erkek sağlığı için önem taşır. Prostat, mesanedeki idrarı dışarı boşaltan üretra denilen idrar yolunun, mesaneye yakın kısmını çepeçevre sarar ve 18- 20 gram ağırlığındadır. Bu anatomik özelliği nedeniyle, büyümesi sonucu idrar yoluna baskı yapar ve şikayetlere yol açar.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR
İyi huylu prostat büyümesi; ilaç ve cerrahi seçeneklerle tedavi edilebilir. İlaçlarla tedavinin yeterli olmadığı durumlarda kapalı ameliyat yapılır. Prostat kanserinin tedavisi ise evresine göre farklılık gösterir. Prostata sınırlı (lokalize) hastalığın tedavisinde cerrahi ve radyoterapi (ışın) tedavisi seçenekleri uygulanır. Cerrahi yöntem radikal prostatektomi olarak adlandırılır. Açık veya robotik yöntemle yapılabilir.
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