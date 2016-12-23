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'den uyarısı

, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli uyarısında bulundu.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
12. Bölge Müdürlüğünden yazılı yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı anlatılan açıklamada, nın aynı kentlerde pazar günü de aralıklı devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 18:45
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