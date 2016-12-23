Makyaj yaparken gözünüzü bozmayın

Güzelliğine düşkün kadınlar dikkat! Makyaj yaparken göz sağlığınızı bozabilirsiniz. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, göz makyajının doğru yapılmasının önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Yanlış ve bilinçsiz kozmetik kullanımı ile makyajı yeterince temizlemeden uyumak göz sağlığının en büyük düşmanıdır. Makyaj malzemenizi başkasıyla paylaşmayın. Aldığınız ürünü açıldıktan 3-4 ay sonra yenileyin. Kirpik diplerini, yani göz sınırlarını belirgin hale getirmek için eye-liner veya göz kalemi kullanırken, kirpiklerin göze yakın olan iç değil, dış kısmına sürmeye dikkat edin. Çünkü kirpiklerin göze yakın olan iç kenar kısmında gözyaşına katkıda bulunan meibomean yağ bezleri vardır. Bu bezler makyaj yapılırken tıkanırsa gözyaşı kalitesizleşir ve gözde batma, yanma, kızarma gibi rahatsızlıklara sebep olabilir."