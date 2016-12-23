Kıvırcık salatayla mutluluğu yakala

HER yemeğin yanına yakışan kıvırcık salatayı tüketmek için birçok neden var... Kıvırcık, göbek salatayagöre çok dahafazla vitaminve mineraliçeriyor. Bolca da folik asit barındırıyor. Tüm bu içeriğiyle birçok hastalığa karşı etkili olurken, cinsel hayata da renk katıyor. Hem kadınlardahem de erkeklerde üremesağlığını geliştirip, doğurganlığıartırıyor. Bağışıklık sistemini geliştiren kıvırcığın yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
* Anti-inflamatuar özelliği ileiltihaplı hastalıklarda etkilidir.
* Lösemi ve göğüs kanseri başta olmak üzere tüm kanser türlerine karşı kalkan görevi görür.
* Düşük kalorilidir.Tok tutar, kilovermeyeyardımcı olur.
* Damarlarda plak birikimini önler, kalp hastalıklarından korur.
* Tansiyonve kolesterolüdüşürür.
* Kemik ve kas sağlığını korur.
* İçerdiği demirle kansızlıksorunu çekenlere iyi gelir.
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