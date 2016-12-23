Kıvırcık salatayla mutluluğu yakala

HER yemeğin yanına yakışan kıvırcık salatayı tüketmek için birçok neden var... Kıvırcık, göbek salataya göre çok daha fazla vitamin ve mineral içeriyor. Bolca da folik asit barındırıyor. Tüm bu içeriğiyle birçok hastalığa karşı etkili olurken, cinsel hayata da renk katıyor. Hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme sağlığını geliştirip, doğurganlığı artırıyor. Bağışıklık sistemini geliştiren kıvırcığın yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:

* Anti-inflamatuar özelliği ile iltihaplı hastalıklarda etkilidir.

* Lösemi ve göğüs kanseri başta olmak üzere tüm kanser türlerine karşı kalkan görevi görür.

* Düşük kalorilidir. Tok tutar, kilo vermeye yardımcı olur.

* Damarlarda plak birikimini önler, kalp hastalıklarından korur.

* Tansiyon ve kolesterolü düşürür.

* Kemik ve kas sağlığını korur.

* İçerdiği demirle kansızlık sorunu çekenlere iyi gelir.