Hemen herkesin yakındığı unutkanlık, altında ciddi bir hastalık yatmıyorsa doğal gıdalarla tedavi edilebiliyor. Hafızasının kuvvetli olmadığından yakınanların imdadına yaban turbu yetişiyor. Anavatanı Amerika olsa da ülkemizde de yetişen yaban turpu, içinde bolca C vitamini, magnezyum ve kalsiyum barındırıyor. Zencefil, limon,tarçın ve balla karıştırıldığında öksürükten sırt ağrılarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Kendini halsiz ve yorgun hissedenlere, fazla kilolarından yakınanlara tavsiye edilen bu karışım aynı zamanda hafızayıgüçlendiriyor. Uzmanlar, karışımdan günde 2 kez tüketilmesini öneriyor.
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