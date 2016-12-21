Kestane kebap hayat ne rahat

Market ve pazar tezgahlarında yerini alan kestanede yok yok! B1, B2 ve C vitamini zengini kestanenin içinde bol miktarda yağ ve protein de bulunuyor. Doğal şeker özelliği nedeniyle kestaneyi canınız tatlı çektiğinde rahatlıkta tüketebilirsiniz. Tüm bunların yanında içerisinde potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum minerallerini de barındıran kestane,vücuda kuvvetve enerji veriyor.Cinsel gücü veisteği artırıp,bedensel vezihinselyorgunluğuda neredeyse anındagideriyor. Kış mevsiminin zorlu şartları karşısında insan vücudu için kusursuz bir koruyucu olan kestanenin bazı faydalarını uzmanlar şöyle anlatıyor:
Kandaki kolesteroloranını düşürüyor.
Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırıyor. Varis ve basurşikayetlerinihafifletiyor.
Karaciğere ve mideye de faydalı. Sindirime iyigeliyor. İshalinkesilmesine
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