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Kestane kebap hayat ne rahat

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi kestane, cinsel gücü ve isteği artırıp mutluluk veriyor. Aynı zamanda bedensel, zihinsel yorgunluğu gideriyor...

Kestane kebap hayat ne rahat
Market ve pazar tezgahlarında yerini alan kestanede yok yok! B1, B2 ve C vitamini zengini kestanenin içinde bol miktarda yağ ve protein de bulunuyor. Doğal şeker özelliği nedeniyle kestaneyi canınız tatlı çektiğinde rahatlıkta tüketebilirsiniz. Tüm bunların yanında içerisinde potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum minerallerini de barındıran kestane, vücuda kuvvet ve enerji veriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıp, bedensel ve zihinsel yorgunluğu da neredeyse anında gideriyor. Kış mevsiminin zorlu şartları karşısında insan vücudu için kusursuz bir koruyucu olan kestanenin bazı faydalarını uzmanlar şöyle anlatıyor:

Kandaki kolesterol oranını düşürüyor.
Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırıyor.
Varis ve basur şikayetlerini hafifletiyor.
Karaciğere ve mideye de faydalı.
Sindirime iyi geliyor. İshalin kesilmesine
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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