Bitki çaylarına dikkat

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı GizemKöse, bitki çaylarının karıştırılması halinde etkilerinin azalabileceğini belirterek, bir arada değil, tek tek içilmesini önerdi. "Kantaron, enginar, hindiba,karabaş, civanperçemigibi çaylar içerdiklerifarklı etken maddeleriile ilaç etkileşimlerinesebep olabilir"diyen Köse, hangi bitki çayının hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle anlattı:
ADAÇAYI: Mikrop ve bakterilerden korur.
KUŞBURNU: İyi bir C vitamini kaynağıdır. Kısa süre demlendirilmelidir.
ZENCEFİL: Gripte ve ateşli hastalıklarda zencefil ile nane çayı kullanılabilir.
PAPATYA: Yorgunlukta yasemin ile papatya çayı içilebilir.
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