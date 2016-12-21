Bitki çaylarına dikkat

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Gizem Köse, bitki çaylarının karıştırılması halinde etkilerinin azalabileceğini belirterek, bir arada değil, tek tek içilmesini önerdi. "Kantaron, enginar, hindiba, karabaş, civanperçemi gibi çaylar içerdikleri farklı etken maddeleri ile ilaç etkileşimlerine sebep olabilir" diyen Köse, hangi bitki çayının hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle anlattı:



ADAÇAYI: Mikrop ve bakterilerden korur.



KUŞBURNU: İyi bir C vitamini kaynağıdır. Kısa süre demlendirilmelidir.



ZENCEFİL: Gripte ve ateşli hastalıklarda zencefil ile nane çayı kullanılabilir.



PAPATYA: Yorgunlukta yasemin ile papatya çayı içilebilir.