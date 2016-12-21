Bir damla kandan kalp krizi testi

Kış mevsimiyle birlikte artan hastalıklardan soğuk havaların değil solunum yoluyla bulaşan virüs ve bakterilerin sorumlu olduğu belirtildi... Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Üskül, kapalı iyi havalandırılmayan mekanlardan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Kış hastalıklarını birbiriyle karıştırmayın. Hayatınızı tehlikeye atmayın" dedi.



SOĞUK ALGI NLIĞI VİRÜS GÜNLERCE CANLI KALIYOR

Yaklaşık 200 farklı virüsün neden olduğu soğuk algınlığı her mevsimde görülebilir. Virüslerle karşılaştıktan 24-72 saat kadar sonra boğazda ağrı, kuruluk ve kaşıntı hissi meydana gelir. Sonrasında burunda akıntı, tıkanıklık, hapşırma, öksürük ve halsizlik olur. Normal şartlarda istirahat, dengeli beslenme ve ilaçlarla 1 haftada iyileşme sağlanır. Hasta kişilerin öksürük ve hapşırıklarıyla havaya saçılan damlacıkların içindeki virüsler havada asılı kalarak başka kişilere bulaşır. Özellikle rinovirüsler eşyalar üzerinde günlerce canlı kalabilmektedirler, bu yüzden direkt temas yoluyla bulaşma sık olarak görülür.



AKUT BRONŞİT ÖKSÜRÜK NÖBETLERİNE DİKKAT!

Bronşit, bronş adı verilen hava yollarının iltihabi durumudur. Akut bronşit tedavi edilmezse zatürre gelişebilir. Hastalığa bakteri veya virüsler yol açar. Üst solunum yollarının viral enfeksiyonlarından ya da soğuk algınlığından sonra da görülebilir. Sigara içenlerde ilerleyerek zatürreye yol açabilir. Burun akıntısı ve boğaz ağrısının ardından kuru öksürük yapar. Hafif ateş ve öksürük nöbetleri olabilir. Kuru gıcık tarzı öksürük daha sonraları balgamlı hale gelebilir. Antibiyotik tedavisi genellikle gereksiz olup; destek tedavisi yeterlidir. Ateş düşürücüler, ağrı kesiciler ve öksürük şurupları kullanılır.



GRİP YAŞLILARI TEHDİT EDİYOR

İnfluenza ismindeki bir virüsün sebep olduğu, üst ve alt solunum yollarını tutan son derece bulaşıcı bir enfeksiyondur. Hasta kişilerin öksürme, hapşırma ve konuşması sırasında dışarı saçılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Aynı zamanda ortak kullanılan eşyalar ile de bulaşabilen bir enfeksiyondur. Yatak istirahati, ağrı kesici ve ateş düşürücüler, burun akıntısını azaltan ilaçlar ve ilk 48 saat içinde başlanan antiviral ilaçlar gribin hızla düzelmesini sağladığı gibi bulaştırıcılığı da ortadan kaldırır. Antibiyotikler işe yaramaz. Grip yaşlılarda, diyabetlilerde, böbrek, kalp, solunum sistemine ait kronik hastalığı olanlarda daha ağır hatta ölümcül seyredebilir.



ZATÜRRE ÇOCUKLARI VURUYOR

Pnömoni (zatürre), özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda kış aylarında yaygın görülür, yaş büyüdükçe görülme sıklığı azalır. Bu hastalıkta akciğerlerdeki hava keselerinin içi hava yerine iltihaplı sıvı ile dolar. Kana yeterli oksijen ulaşamadığı için vücut hücrelerinin çalışma düzeni bozulur. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve çeşitli kimyasallar zatürreye neden olabilir. Ani ve şiddetli ataklarla gelen kuru öksürük, ateş, koyu pas rengi balgam, nefes alırken göğüs ağrısı, bulantı, kusma ve halsizlik görülür. Erken dönemde antibiyotik başlanması çok önemlidir. Gecikme ölüm riskini arttıran en önemli nedendir.



HİJYEN ÖNEMLİ

virüs ve bakterilerin her yerde dolaştığı şu günlerde genel temizlik kurallarına uymalı, sık sık eller yıkanmalı. Kapalı, kalabalık ve yeterli havalandırılmayan ortamlardan, hasta olan kişilerle yakın temastan kaçınmalı, hava sıcaklığına uygun kıyafetler giymelisiniz. Öte yandan evinizin sıcaklığını 21-22 derecede tutmalı, oda havasını nemlendirmelisiniz.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN

Basit gibi görülen kış hastalıklarına karşı bağışıklığı güçlendirmek şart. Özellikle, doğal yoldan veya ilaç olarak vitamin ve gıda takviyesi yapılmasını öneren Prof. Dr. Bahadır Üskül, şu önerilerde bulundu: "Süt ve süt ürünleri protein, A ve B12 vitaminleri güçlü bağışıklık için önemli kaynaklardır. Taze sıkılmış portakal suyu içmeyi ve balık yemeyi de ihmal etmeyin."



ÖKSÜRÜK HALSİZLİK YÜKSEK ATEŞ

Solunum yolu enfeksiyonlarında en sık hastalık belirtileri ateş, öksürük ve ağrıdır. Hapşırma, burun tıkanıklığı, burun ve geniz akıntısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, balgam, hırıltılı soluma ve nefes darlığı da görülebilir. Ek olarak halsizlik, iştahsızlık, tüm vücutta kırgınlık, bulantı ve kusma gibi sistemik bulgu ile şikayetlerin de olabileceği akılda tutulmalıdır.

