Yeter 32. Bölüm Fragmanı

27 Ekim 2016, Perşembe
"Amacı ne? Bana zarar vermek mi, Aylin'e yardım etmek mi?"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yeter Videoları