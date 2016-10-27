Yeter 32. Bölüm 2. Fragmanı

31 / 15
25 / 12
20 / 6
14 / 1
17 / 4
16 / 3
18 / 4
26 / 18
9 / -1
16 / 3
26 / 14
17 / 7
15 / 6
25 / 9
15 / -2
13 / 8
21 / 7
12 / 4
12 / 5
22 / 10
16 / 9
17 / 12
17 / 2
15 / 2
24 / 11
24 / 8
16 / 9
14 / 10
21 / 4
17 / 4
13 / 1
14 / 5
23 / 10
17 / 9
16 / 3
15 / 7
27 / 12
14 / 3
20 / 9
16 / 12
24 / 14
28 / 13
15 / 6
20 / 5
9 / -1
14 / 2
18 / 0
18 / 3
15 / 10
17 / 3
26 / 14
15 / 11
18 / 5
15 / 6
19 / 7
24 / 11
24 / 14
29 / 18
23 / 13
18 / 7
14 / 3
19 / 4
19 / 7
29 / 10
18 / 10
16 / 9
17 / 9
23 / 12
15 / 10
18 / 0
27 / 15
21 / 10
17 / 11
19 / 4
18 / 10
20 / 7
20 / 6
10 / 3
15 / 10
16 / 1
14 / 9
"Ben size söylemiştim onunla baş edemeyeceğinizi!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.