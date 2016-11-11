Yeter 34. Bölüm 11 Kasım 2016, Cuma

Harmanlı ailesinin evinde yine kara bulutlar dolaşmaktadır. O gece evde yaşanan gizemli olayın ardından gelen bir haber ile Yekta ve diğerleri daha bu şoku atlatamadan, Zafer'in sokak ortasında kalbinden vurulduğu haberiyle dehşete düşerler. Olaylarla ilgili bütün deliller, şüpheleri Atlas ve oğlu Tayfun'un üzerinde yoğunlaştırır. Atlas gözaltına alınır. Tayfun kayıptır ve Yekta'nın hayatı tehlikededir. Kalbi durduğunda gördüğü rüyanın anlamını çözen Yekta'yı asıl dehşete düşüren ise; Atlas'ın kaybettiği küçük oğluna karşılık Kaan'a zarar verme ihtimalidir.