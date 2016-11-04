Yeter 33.Bölüm 04 Kasım 2016, Cuma

Yekta'nın özlem dolu ve anlayışlı tavrı Aylin'i allak bullak eder. Verdiği ölüm emrinin arkasında durmakta zorlanır. Bir yandan da Yekta samimi mi yoksa ondan şüphelendiği için oyun mu oynuyor, emin olamaz. Aylin'in bir kere daha hiçbir şey kaybetmeden eski hayatına dönmesi Zahide, Filiz, Handan ve Yılmaz'ı deliye döndürürken; İdil ise paniğe kapılır. Zehirlenme konusunun tekrar gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Diğer yandan İdil kendi hayatıyla ilgili bir mucizeyi yaşamaktadır ancak Aylin'in varlığı yüzünden sevincini paylaşamaz. Yekta; Duru'yu getirmesi için Aylin'i ikna etmeye çalışırken; bir yanda da ona yardım eden adamın kim olduğunu araştırmaktadır. Bütün ipuçları onu Atlas'a götürür. Düşmanının kim olduğunu artık bilmektedir. Ya onunla yüzleşecek ya da aylardır yaşadığı bu cehennem azabının hesabını soracaktır. Kendini bir yol ayrımında bulur. Eski Yekta olmak için çok fazla nedeni vardır. Aylin, olayları kontrol etmeye çalışırken çevresini saran nefret çemberi de gitgide daralmaktadır.