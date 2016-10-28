Yeter 32. Bölüm 28 Ekim 2016, Cuma

Yekta'ya evlat acısı yaşatmak isteyen Atlas'ın planı geri teper. Gerçek niyeti açığa çıkmak üzeredir. Ancak O acil durumda suçu üzerine atacağı kişiyi çoktan seçmiştir.

Bu, Yekta'nın geçmişte canını yaktığı biridir. Ve yeniden hayatlarına girmesi hem Yekta'yı hem de İdil'i alt üst edecektir.

Handan ve Yılmaz'ın prematüre bebeği beyin kanaması geçirir. Tanınmış cerrahların hepsi yurt dışında konferanstadır. Cerrahlığı bırakmış olan Yekta, ya bebeğin hayatını kurtarmayı deneyecek ya da Handan ve Yılmaz bebeklerini kaybedecektir.

Diğer yandan Atlas, Aylin ve çocukları ayrı ayrı sınırdan geçirmek üzeredir. Bunu öğrenen Kaan'ın son andaki hamlesiyle, Aylin bir şeyler yapması gerektiğini anlar. Sonunda sevdiği insanlardan birini kaybedeceğini bilmeden, Yekta'dan öğrendiği taktikleri kullanarak tehlikeli bir oyun başlatır.

Adeta dünya tersine dönmüştür. Yekta ailevi sorunlarla boğuşurken, Atlas bir taraftan Aylin bir taraftan onu tuzağa çekmektedir.